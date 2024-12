Le Maroc, une puissance africaine et une référence pour les pays de la région

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s'impose désormais comme une puissance africaine et une référence pour tous les pays de la région, souligne le Centre d'études internationales italien "CeSI".



Sa Majesté le Roi a décidé de valoriser la position géographique du Maroc, charnière entre l'Afrique et l'Europe, à travers d'impressionnants projets d'infrastructures structurants, écrit le think tank italien dans une analyse publiée sur son site.



L'objectif étant de garantir la croissance interne comme facteur de développement et de stabilité sociale et, sur le plan géopolitique, de faire du Royaume un pôle énergétique et industriel et une porte d'entrée privilégiée de l'Afrique pour le commerce mondial ainsi qu'un acteur de premier plan dans le domaine sécuritaire, relève le Centre.



Dans Son Discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, le Souverain a annoncé que le Maroc est disposé à mettre son réseau d'infrastructures routières, ferroviaires et portuaires au service des pays du Sahel pour leur garantir l'accès à l'Atlantique, rappelle le CeSI, précisant que plusieurs pays africains ont rejoint cette initiative et au cours des mois suivants, diverses réunions au niveau ministériel ont jeté les bases et défini les contours de la mise en œuvre concrète de cette ambitieuse initiative Royale.



Tout en facilitant la participation de ces Etats au commerce international, le Maroc construit des relations de confiance en s’érigeant comme "un interlocuteur politique et un partenaire économique fiable", fait remarquer le Centre d'études internationales.



Sur le plan économique, le Maroc a réalisé d’énormes progrès à tous les niveaux, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’automobile, de l’énergie, du tourisme, de l’agriculture, du marché du travail, des infrastructures et d’innovation, autant de secteurs qui devront également bénéficier aux autres économies africaines.



"Pour comprendre l'ampleur des efforts de modernisation mis en œuvre par le Maroc, il suffit de citer Tanger Med, où se trouve aujourd'hui le plus grand complexe portuaire du continent africain (…) et première infrastructure de la Méditerranée en termes de taille et de volumes de marchandises", tient à préciser le Centre.



Le port Tanger Med figure dans le classement des dix ports maritimes les plus importants au monde et dessert, entre autres, trente-cinq ports dans plus d’une vingtaine de pays africains, notamment le long de la côte atlantique.



Le Centre d'études internationales italien s’est de même attardé sur le projet du gazoduc Nigeria-Maroc devant relier les riches gisements du delta du fleuve Niger à tous les pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'à Tanger et, en perspective, vers l'Europe via l'Espagne.



Parallèlement, le Royaume consolide sa coopération avec ses partenaires européens, fait remarquer le CeSI, soulignant que le Maroc d'aujourd'hui est déterminé à faire entendre sa voix dans les forums internationaux en faveur de l’Afrique.