Le Maroc, un pays clé pour Airbus

Le Maroc est un pays clé pour Airbus, avec un potentiel de croissance "énorme", a affirmé l'Executive Vice President International d'Airbus, Wouter Van Wersch.



"Pour Airbus, le Royaume est un pays clé. Nous avons des relations qui datent de long terme et nous voulons continuer à grandir et à renforcer les relations bilatérales. C'est important pour nous", a dit M. Wersch dans une interview accordée à la MAP en marge du 3ème sommet d'Airbus tenu les 24 et 25 mars à Toulouse.



"Le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a plein d'ambitions", a relevé le responsable, notant que pour Airbus, le Royaume a un rôle clé à jouer dans le secteur de l'aéronautique.



Ainsi, M. Wersch a mis l'accent sur la vision 2030 des aéroports avec l'organisation de la Coupe du monde qui est "un moment fabuleux pour le Maroc de se positionner davantage sur la scène internationale", rapporte la MAP.



Pour lui, l'aéronautique représente un secteur important pour l'économie marocaine, avec une croissance "énorme" ces dernières années.

Revenant sur la collaboration de longue date et les excellentes relations entre le Maroc et Airbus, M. Wersch a réaffirmé la volonté partagée de renforcer le partenariat mutuel.



"Le Maroc est un bon exemple au niveau des capacités locales. Il y a plein d'universités qui font un excellent travail", a-t-il poursuivi, soulignant que l'empreinte d'Airbus dans le Royaume représente 70% de l'industrie aéronautique marocaine, avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2023.



Et d'ajouter : "Nous disposons actuellement de plus de 1.000 employés marocains sur les deux sites industriels (Airbus Atlantic) et il va en avoir plus, parce que nous sommes en train d'acquérir Spirit qui a aussi une usine à Casablanca".



M. Wersch a également fait savoir qu'Airbus a, dans tous ses avions, des composants usinés au Maroc qui est un partenaire essentiel du supply chain du groupe.