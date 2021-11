Le Maroc, un modèle pour les pays africains en matière d'énergies renouvelables

Le Maroc est devenu un modèle pour les pays africains en matière d'énergies renouvelables et de développement durable, rapporte dimanche le journal sud-africain «The Citizen». « Alors que l'Afrique du Sud s'efforce de trouver la meilleure voie à suivre pour la transition vers les énergies renouvelables, le Maroc, lui, se fait le champion de la révolution verte de l'Afrique et avait même inscrit le droit d'accès à l'énergie durable dans sa Constitution», écrit le journal dans un article intitulé «Les énergies renouvelables au Maroc : Une leçon ou deux pour l'Afrique du Sud». Notant que l'Afrique du Sud a failli de garantir un droit de l'homme aussi crucial à ses citoyens, il relève que les deux pays qui se situent littéralement presque aux antipodes géographiquement sur le continent, pourraient partager leurs expériences dans ce domaine. Le quotidien souligne également que le Maroc est en passe d'avoir entre 60% et 65% de son électricité produite à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2030, alors que l'Afrique du Sud, malgré une abondance de ressources renouvelables pour son autosuffisance énergétique, ne compte atteindre que 30%. «Ces chiffres, cités par le Forum économique mondial (FEM), montrent en outre que le Maroc représente déjà les trois quarts de la croissance de la production d'énergie renouvelable de la région», note-t-il, rappelant que le Royaume possède l'une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde avec le complexe Noor Ouarzazate s'étendant sur 3000 hectares. Revenant sur le rapport du FEM, la publication souligne que «le Maroc encourage l'investissement privé, fixe des objectifs à long terme et a même inscrit le droit au développement durable dans sa Constitution». En revanche, poursuit-il, l'Afrique du Sud dépend toujours du charbon pour sa production d'électricité et très peu d'une production d'électricité durable, ce qui place le pays en situation de conflit avec les défenseurs de l'énergie propre. En tant que l'une des principales économies d'Afrique, l'Afrique du Sud se doit de contribuer à la révolution verte et de suivre l’exemple du Maroc en tant que partenaire politique sérieux et qui, de surcroit, joue un rôle majeur sur le continent, soutient-il. Le journal indique que «l'avantage de s'inscrire dans cette dynamique est d'accumuler l’expérience et de connaître toutes les issues en cas de crise imprévisible pouvant survenir", notant que l'expérience du Maroc est salutaire. «Avec son évolution rapide en matière de croissance durable, le Maroc devrait récolter avec les nations pionnières les fruits économiques du passage aux énergies renouvelables», ajoute-t-il, faisant constater que le Plan National Climat 2020-2030 a été conçu pour améliorer la capacité du Royaume à s'adapter et à accélérer sa transformation vers une économie à faibles émissions. «Les politiques climatiques nationales envisagées dans le plan seraient mises en œuvre avec une approche participative, tout en favorisant l'innovation pour répondre aux défis du changement climatique. La qualification des jeunes, la formation et la création d'emplois font partie du plan», relève-t-on. Le quotidien sud-africain souligne ainsi qu’«en tant que leader du développement durable, le Royaume du Maroc contribue déjà à des projets tels que l'électrification, l'irrigation et la construction d’infrastructures dans d'autres pays du continent», concluant que l’engagement du Maroc sur la voie des énergies renouvelables est une nouvelle voie de coopération continentale qui devrait être empruntée par les autres.