Le Maroc, un leader mondial dans la promotion de la paix et de la sécurité

Une master class virtuelle donnée depuis la capitale chilienne Santiago a souligné le leadership mondial du Maroc dans le domaine de la promotion de la paix et de la sécurité.



Lors de cette master class intitulée "Maroc : la culture de la paix et le leadership de S.M le Roi Mohammed VI", l'ambassadrice du Maroc, Kenza El Ghali, a mis en avant l'engagement du Royaume en matière de promotion de la paix et la sécurité et de lutte contre tous les types de violence et de terrorisme, des efforts qui érigent le Maroc en leader mondial dans ce domaine.



La lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la délinquance sont autant de sujets qui suscitent la préoccupation à travers le monde, a-t-elle ajouté, faisant observer que le Maroc est l’un des pays les plus actifs au sein de l’ONU au niveau des missions de maintien de la paix.



Depuis l’intronisation de S.M le Roi en 1999, le Royaume n’a eu de cesse de consolider ses efforts pour relever ces défis, conscient en cela de la responsabilité qui lui incombe au vu de son positionnement géostratégique et de ses engagements internationaux.



En ce sens, le Maroc a établi une politique claire et proactive pour avancer dans cette voie, qui englobe d’autres thématiques y afférentes, comme le développement du secteur de la sécurité, de la cybersécurité, de l’éducation, de la promotion du juste milieu religieux, ainsi que les politiques migratoires, a expliqué la diplomate.



Les efforts du Royaume, a-t-elle ajouté, ont été également centrés sur le développement économique qui est essentiel pour le maintien de la paix et de la sécurité, des efforts qui se sont prolongés dans le cadre d’une coopération avec les pays africains visant à pallier l’insécurité dans certaines régions du continent.



Le souci sécuritaire est exacerbé par le défi des desseins séparatistes aux frontières du Royaume, a précisé la diplomate marocaine, qui s’est également attardée sur les efforts du Maroc au plan national et au niveau régional pour promouvoir une migration ordonnée et des politiques humanitaires en la matière.



Et de relever que la politique marocaine se démarque, par ailleurs, par l’implication de la femme dans les questions de la paix et de la sécurité, dans le cadre d’une approche globale de réduction des écarts entre les sexes au sein des instances compétentes.



L’ambassadrice marocaine a aussi mis en avant l’engagement indéfectible du Maroc en faveur de la cause palestinienne et de la paix au Moyen-Orient, rappelant les positions claires de S.M le Roi qui a érigé la question palestinienne au même niveau de priorité que le Sahara marocain.



Cette master class a été donnée par l'ambassadrice du Maroc en coordination avec l'Université catholique du nord et le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations de Coquimbo (461 km au nord de Santiago).