Le Maroc se qualifie aux Mondiaux juniors

La cycliste marocaine Raja Chaker a décroché de l'or, dimanche à Abuja, dans la course "poursuite individuelle" (dames juniors) lors du Championnat d'Afrique de cyclisme sur piste 2022. Chaker a également remporté une médaille d'argent dans la discipline "keirin" dans la même tranche d'âge. Ainsi, après s'être illustré au Vélodrome d'Abuja, le Maroc se qualifie avec brio aux Championnats du monde de cyclisme sur piste juniors (UCI). Dans une déclaration à la MAP, l'entraîneur Mustapha El Ammal s'est dit satisfait du rendement et de la prestation des cyclistes marocains lors de cette compétition africaine. Il a également souligné les efforts colossaux et le travail d'arrache-pied déployés par les jeunes athlètes lors de cette compétition, tout en les félicitant de leur exploit. Les jeunes cyclistes marocains n'ont pas lésiné sur les efforts et l'endurance et ont fait preuve d'une performance irréprochable et de capacités incontestables lors de cette compétition cycliste qui s'est déroulée du 14 au 17 juillet au Nigeria. Plusieurs cyclistes d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, d'Egypte, du Maroc, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, de Guinée, du Burundi, d'Erythrée, d'Ethiopie, du Soudan du Sud, d'Ouganda, d'Algérie, du Togo, du Rwanda et de Tunisie ont parcouru les pistes du Championnat d'Afrique de cyclisme d'Abuja. Il convient de souligner que l'ambassadeur de S.M leRoi au Nigeria, Moha OuAli Tagma, a reçu, dimanche soir àAbuja, l'équipe nationale qui a pris part à ce Championnat d'Afrique. Lors de cette réception, M. Tagma a félicité les jeunes cyclistes marocains pour leur exploit lors de cette édition. Le diplomate marocain a tenu, par la même occasion, à les encourager, tout en leur souhaitant bonne chance lors des prochaines compétitions continentales et internationales.