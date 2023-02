Le Maroc réunit toutes les conditions pour l'organisation de la CAN 2025

Le Maroc dispose d’infrastructures de qualité et "réunit toutes les conditions" qui lui permettent d'organiser la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2025), ont souligné des journalistes sénégalais qui se félicitent de la bonne organisation de la Coupe du monde des clubs disputée du 1er au 11 février au Royaume.



La Confédération africaine de football CAF devrait désigner dans les prochains jours le pays qui accueillira la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025. Parmi les pays qui ont déposé leurs candidatures figure le Maroc. Le Royaume du Maroc réunit toutes les conditions pour accueillir la compétition. C'est la conviction de Wahany Johnson Sambou, journaliste sénégalais correspondant d'africanews au Sénégal.



Ce journaliste fait partie des cent cinquante représentants des médias africains, qui ont séjourné pendant 10 jours au Maroc sur invitation de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) pour couvrir le Mondialito disputé à Tanger et Rabat.



"On a vu la manière dont la Coupe du monde des clubs a été parfaitement organisée, alors que le Maroc n'a eu qu'un mois pour se préparer. Si le Royaume a réussi tout ça en si peu de temps, cela veut dire qu'il peut encore faire plus si on lui permet d'organiser une CAN en 2025", a déclaré ce journaliste à la MAP à Dakar. Il ajoute que " tout le monde a été émerveillé par ce qu'on a vu ici. Nous avons pu voir les six stades homologués par la CAF et la FIFA.



Le Maroc n'a rien à envier aux pays européens ". Et de poursuivre: "Nous avons également pu voir l'Académie du Raja de Casablanca et surtout l'Académie Mohammed VI, qui réunit toutes les infrastructures nécessaires pour une bonne pratique du football". "On comprend pourquoi les équipes africaines choisissent le Maroc pour accueillir leurs matchs internationaux ", affirme-t-il. Le journaliste sénégalais considère qu’"après tout ce qu'il nous a montré en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et de transports, le Maroc est prêt à accueillir une CAN et même une Coupe du monde".



La qualité des infrastructures sportives dans le Royaume du Maroc séduit également Mouhamed Coulibaly, un journaliste sénégalais free-lance vivant au Maroc depuis 2019. "J'ai eu la chance de visiter plusieurs installations sportives au Maroc dans les villes de Tanger, Casablanca, Maâmora (Salé), Rabat, Marrakech, El Jadida, Agadir, entre autres. D'après ce que j'ai vu, le Maroc est même capable d'organiser une Coupe du monde", souligne-t-il.



Sur les chances du Maroc d'organiser la CAN 2025, Mouhamed Coulibaly estime que " parler des concurrents du Maroc me paraît un peu osé, car je ne me suis jamais rendu en Algérie, au Bénin ou encore au Nigeria. Mais en dehors des infrastructures sportives, le Maroc a l'atout de l'ouverture et de l'accessibilité à tous les niveaux". Le journaliste sénégalais, qui a couvert plusieurs compétitions sportives dans le Royaume, rappelle que "lors des éliminatoires de la dernière Coupe du monde de football, le Maroc a sauvé plusieurs fédérations africaines en carence d'infrastructures", notant que "ces aspects vont sûrement peser lors du choix de l'attribution de la CAN 2025 ".



Au plan sociétal, le journaliste sénégalais considère que "les Marocains sont très accueillants envers les autres africains surtout les Sénégalais. Ils ont beaucoup de respect et de considération envers nous".



"Cela veut dire que tous les africains qui viendront pour les besoins de la CAN se sentiront comme chez eux", apprécie-t-il. La forte présence au Maroc des Sénégalais est aussi un atout pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est l'avis de Wahany Johnson Sambou correspondant d'africanews au Sénégal. Ce dernier estime, dans une déclaration à la MAP, que " les supporters sénégalais peuvent également faire facilement le déplacement, puisque le Maroc n'est pas loin et il n'est pas nécessaire d'avoir le visa". "Les hôtels et les transports sont accessibles et pas chers", constate-t-il.



Il rappelle également que "les liens historiques et religieux entre les deux peuples, font que les Sénégalais sont beaucoup appréciés par les Marocains. Donc je suis sûr qu'ils seront de grands supporters de l'équipe du Sénégal comme cela a été le cas lors de la dernière CAN féminine de football".