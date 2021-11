Le Maroc résolument attaché aux objectifs de la «Convention d’Ottawa»

Le Maroc, bien qu’il ne soit pas Etat partie à la convention, s’investit de manière concrète dans l’application de ses dispositions, conformément à ses engagements internationaux, en particulier l’accord signé avec la Minurso en 1999

Le Maroc a pris part aux travaux de la 19ème réunion des Etats parties à la convention sur les mines antipersonnel qui s’est tenue à La Haye sous format virtuel du 15 au 19 novembre.Il s’agit d’une convention conclue le 18 septembre 1997 à Oslo lors de la conférence diplomatique sur l’interdiction internationale totale des mines terrestres antipersonnel. C’est ainsi un traité sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, désigné habituellement sous l’appellation « Convention d’Ottawa » ou « Convention sur l’interdiction des mines ».Conduisant la délégation marocaine participant auxdits travaux, l’ambassadeur du Royaume aux Pays-Bas, Abdelouahab Bellouki, a souligné, à cette occasion, que « le Maroc, bien qu’il ne soit pas Etat partie à la convention, s’investit de manière concrète dans l’application de ses dispositions, conformément à ses engagements internationaux, en particulier l’accord signé avec la Minurso en 1999, relatif à l’échange d’informations, au marquage des zones de mines, au déminage et à la destruction des mines et des restes explosifs de guerre ».A cet effet, un communiqué de l’ambassade du Maroc à La Haye indique que cette réunion a été l’occasion de mettre en avant les efforts déployés par le Royaume, particulièrement ceux consentis par le biais de l’action des Forces Armées Royales, des autorités locales et des acteurs de la société civile, tels que le Croissant-Rouge marocain pour lutter contre le fléau des mines antipersonnel.Par ailleurs, l’ambassadeur Bellouki a souligné, à ce propos, que le Maroc est le seul pays parmi les Etats non-parties à soumettre annuellement, de manière volontaire, le rapport national de transparence, conformément à l’article 7 de la convention.Evoquant les actions entreprises par le Maroc, en parfaite adéquation avec les principes et objectifs de la Convention d’Ottawa, M. Bellouki a cité le déploiement sur le terrain en permanence de 13 modules de déminage, indiquant que 400 détachements de déminage ont été actionnés durant la période s’étalant de janvier 2014 au 31 octobre 2021 et que 1.111 interventions ont été effectuées au cours de cette même période.Là-dessus, l’ambassadeur a précisé qu’au 31 octobre 2021, une superficie de 5950,47 kma été dépolluée, générant la découverte et la neutralisation de 96.792 mines terrestres dont 49.348 mines anti-personnel et la destruction de 21.522 restes explosifs de guerre.La dépollution des zones minées suspectes aux frontières Est du Royaume, entre le 9 novembre 2020 et le 5 juillet 2021, a-t-il rappelé, a permis la découverte et la destruction de 262 mines antichars, 2.931 mines antipersonnel, 123 restes explosifs de guerre et la couverture de dépollution d’une superficie de 359.870 mA cet égard en outre, M. Bellouki a relevé que malgré tous ces gros efforts, le Maroc continue de déplorer de nombreuses victimes d’incidents fâcheux de mines et de restes explosifs de guerre, en précisant que 2.707 victimes, dont 813 décès, ont notamment été enregistrées dans les provinces du Sud marocain entre 1975 et le 31 octobre 2021. Ces pertes humaines, a-t-il souligné, sont dues dans leur quasi-totalité aux mines et dispositifs explosifs piégés, posés de manière anarchique mais préméditée par les milices séparatistes du polisario.En revanche, affirme-t-il, les responsables marocains, conformément aux dispositions établies dans le cadre de la législation nationale, ont assuré et assurent toujours l’indemnisation de toutes les victimes d’incidents survenus sur le territoire national, sans aucune distinction quant à l’origine de ces engins meurtriers, bien qu’ils se soient révélés clairement et largement l’œuvre criminelle des milices séparatistes du polisario.Il est à noter, enfin, que toutes les données contenues dans l’intervention du diplomate marocain à La Haye ne font qu’étayer les observations précises et chiffrées émises dans le dernier rapport du Secrétaire général des Nations unies, présenté devant le Conseil de sécurité dans lequel le responsable onusien, après avoir énuméré les incidents des mines et explosifs a mis en exergue le sérieux et la rigueur de l’action des Forces Armées Royales et leur collaboration soutenue et régulière avec les équipes de la Minurso, notamment en la matière, et ce contrairement aux dérobades et aux désengagements malintentionnés des bandes de l’Est algérien.