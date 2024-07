Le Maroc représenté par 60 sportifs aux Olympiades 2024: Adil Tahif parmi les U23 en partance pour les JO

Renouvellement du Comité fédéral de la FRMV



L’assemblée générale élective du comité fédéral de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV) s’est tenue le 7 juillet 2024 à Mohammedia. La liste conduite par Ahmed Bennani a été́ élue à l’unanimité́ et compte quinze membres.

Après avoir exposé les objectifs de la Fédération pour l’année à venir, le président Bennani a remercié les participants qui ont contribué à la réussite de l’assemblée. Il a exprimé la gratitude du nouveau comité envers Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président d’honneur de la Fédération, pour sa sollicitude et a réaffirmé l’engagement de tous à être à la hauteur de ses attentes.

La réunion a été conclue par la lecture du message de loyauté́ et de fidélité envers SM le Roi Mohammed VI et à l’ensemble de la Famille Royale.



Liste du comité fédéral

Président : Ahmed Bennani Zaohouan

Membres : Driss Benhima, Nour El Amri, Housni Marouane, Fouzia Ahjam, Adil Madani, Moulay Anas Maazouz, Hakim Housni, Abderahmane Zouita, Bachir Errouibeh, Mohamed Ezzaid, Rachid El Karkri, Said Fadi, Khalid Bekkali et Ikram Chellaf.





Consécration marocaine au Championnat arabe d'athlétisme U23

Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles du Championnat arabe d'athlétisme des moins de 23 ans, organisé du 5 au 9 juillet courant dans la ville égyptienne d'Ismaïlia.

Le Maroc a remporté ce championnat, pour la 2ème fois consécutive, avec 32 médailles dont 16 en or, 11 en argent et 5 en bronze.

Il devance au tableau des médailles le pays hôte, l'Egypte, avec 39 médailles (12 or, 16 argent et 11 bronze) et l'Algérie avec 15 médailles (6 or et 9 bronze).

Ce championnat a connu la participation d'athlètes représentant 12 pays arabes.