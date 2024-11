Le Maroc remporte pour la sixième fois le Tour international du Faso de cyclisme

Le cycliste marocain Mouhcine Kouraji a été sacré vainqueur, dimanche à Ouagadougou, de la 35ème édition du Tour international du Burkina Faso, permettant au Maroc de remporter pour la sixième fois cette compétition internationale.



Le maillot jaune a été remis au cycliste marocain par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a présidé la cérémonie officielle de remise des prix à l'issue de la 10-ème et dernière étape de cette édition.



Mouhcine Kouraji, qui a remporté la première et la cinquième étapes, a réussi à conserver son maillot jaune dès le début de ce tour, alors que son compatriote Driss Alouani, vainqueur de la huitième étape, s’est adjugé le maillot du meilleur jeune.



Au classement général par équipes, le Maroc, sacré champion de ce tour international en 2002, 2007, 2009, 2015 et 2017, a occupé la première place devant la Russie. L'équipe nationale était composée de Mouhcine Kouraji, Driss Alouani, Adil Arbaoui, Ibrahim Sabbahi, El Houçaine Sabbahi et Mehdi Arbaoui, sous la houlette du cadre national Mouhcine Lahssaini, vainqueur de ce Tour en 2015.



Outre le Maroc et le Burkina Faso, cette édition a été marquée par la participation de plusieurs pays dont la Belgique, la Russie, les Pays-Bas, le Bénin, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Nigeria.



Les participants au 35-ème tour du Faso ont parcouru un total de 1193.8 km répartis sur 10 étapes, dont la plus courte est la 5-ème (85.5km), tandis que la plus longue est la 9ème étape (145.8 km).