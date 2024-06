Le Maroc préside la 21ème réunion du Comité de pilotage du Réseau mondial de sûreté et de sécurité nucléaires

La 21ème réunion du Comité de pilotage du Réseau mondial de sûreté et de sécurité nucléaires (GNSSN) a démarré mardi à Vienne, sous la présidence du directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline.



Dans son allocution d’ouverture, la directrice générale adjointe chargée de la sûreté et de la sécurité nucléaires à l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Lydie Evrard, a indiqué que le GNSSN constitue une plateforme essentielle pour le partage des idées, des perspectives et des approches nationales en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.



Sous la présidence de M. Mouline, le GNSSN s'engage à renforcer la coopération internationale en facilitant le partage des connaissances, des meilleures pratiques et des leçons apprises parmi les participants. Les piliers fondamentaux de cette coopération sont : connecter, collaborer, renforcer les capacités et partager les connaissances et services.



Le programme de la réunion a été marqué par des présentations sur les réalisations du GNSSN, un aperçu sur la Commission internationale de la radioprotection (ICRP), les défis et opportunités liés à la régulation des nouvelles technologies ainsi que les activités des réseaux régionaux et thématiques.



De même, un accent particulier a été mis sur l'établissement d'un nouveau réseau régional de la région des Caraïbes, le Réseau de sûreté et de sécurité radiologique des Caraïbes.

"Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer un cadre complet qui facilite le partage des idées, des perspectives et des approches nationales.



Notre mission est de bâtir des partenariats entre les entités gouvernementales et les autres organisations impliquées dans la sûreté et la sécurité nucléaires”, a déclaré M. Mouline à cette occasion.



“Nous sommes particulièrement fiers de l'engagement de la vice-présidente jamaïcaine, pour son soutien continu et sa contribution significative à la promotion des objectifs du GNSSN dans la région des Caraïbes", a-t-il ajouté.



Cet événement a marqué un pas important vers le renforcement du cadre mondial de sûreté et de sécurité nucléaires, à l'échelle mondiale, ainsi que le maintien d’un niveau élevé de sûreté et de sécurité dans les installations et activités nucléaires en favorisant la collaboration, le transfert des connaissances, le partage des expériences d’informations et de bonnes pratiques entre ses 113 membres et en favorisant l’adhésion de nouveaux acteurs et experts dans ce domaine.