Le Maroc prend part à Strasbourg au Sommet parlementaire européen sur la sauvegarde de la démocratie

Les travaux du Sommet des présidents des Parlements des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe (CdE), axé sur la sauvegarde de la démocratie, se sont ouverts jeudi à Strasbourg, avec la participation du Maroc.



Le Royaume, qui jouit du statut de partenaire pour la démocratie au Conseil de l'Europe, a été représenté par le vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine.



Cette conférence parlementaire biannuelle, tenue sous les auspices de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), a été marquée par la participation de nombreux pays partenaires, observateurs et voisins, ainsi que des présidents de plusieurs Assemblées interparlementaires.



Intervenant à cette occasion, au nom de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), dont il assure la vice-présidence, le parlementaire marocain Abdelkader El Kihal a mis l’accent sur la nécessité de se réapproprier les valeurs d’unité, de compréhension mutuelle, de respect de la justice, du droit international et de l’Etat de droit.



A cet effet, a-t-il dit, l’APM représente une plateforme privilégiée d’échange et de dialogue sur des thèmes stratégiques entre les parlementaires de la région euro-méditerranéenne et du Golfe.



"Les pays de l’APM suivent avec beaucoup de crainte les attaques incessantes contre la démocratie et la dégradation des droits humains, stimulées par les conflits en cours, ainsi que l’utilisation malveillante de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes", a poursuivi M. El Kihel, également président de la première Commission permanente de l’APM sur la coopération politique et la sécurité.



“Grâce à une action collective, à un engagement politique soutenu et à un travail législatif cohérent et concerté, nous sommes encore en mesure de sauvegarder nos systèmes démocratiques”, a-t-il conclu.



Les participants à cette conférence ont débattu de plusieurs questions liées notamment au renforcement du système d’équilibre des pouvoirs, au respect de l’Etat de droit et des droits humains et au rôle de la technologie pour accroître la participation démocratique et pour protéger la liberté d’expression politique, ainsi qu'aux mécanismes de lutte contre la rhétorique populiste et la menace des valeurs démocratiques.



L’ordre du jour comprenait également une séance de travail autour des “Opportunités et défis de l'IA pour les Parlements”.



Pour les organisateurs, cette conférence intervient dans un contexte où l’intégrité des systèmes démocratiques est de plus en plus menacée, à mesure que la dynamique géopolitique, politique, sociale et technologique évolue.



La première conférence européenne des présidents de Parlements s'est tenue en 1975. La conférence a lieu tous les deux ans, en alternance au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg et dans la capitale d'un Etat membre.