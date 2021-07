Le Maroc prend part à Rome au pré sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires

Le Maroc prend part au pré sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, qui se tient de lundi à mercredi à Rome. La délégation marocaine est composée de MM. Omar Hilale et Youssef Balla, respectivement ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU et ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des agences onusiennes à Rome. A cette occasion, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Gueterres, et le Premier ministre italien, Mario Draghi, se sont félicités dans leurs allocutions respectives de la synergie au niveau international visant à répondre aux défis liés aux systèmes alimentaires accentués par la Covid-19. Ils ont également appelé les Etats membres à adopter un ton audacieux et à mettre en avant leurs priorités nationales pour le changement efficace de leurs systèmes alimentaires nationaux. Organisé par les Nations unies en vue d’accélérer l’atteinte des Objectifs de développement durable, le pré-Sommet sur les systèmes alimentaires, a pour objectif principal de préparer les travaux du Sommet et les recommandations qui en découleront, tout en mobilisant la volonté politique afin d’initier un changement sur le terrain. Dans cette optique, le pré-sommet abritera des débats de haut niveau, notamment sur les problématiques liées à l’atteinte de la faim zéro, le triple défi de la réalisation des objectifs en matière d’alimentation, de climat et de biodiversité, ainsi que les actions audacieuses nécessaires pour l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme.