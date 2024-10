Le Maroc prend part à Manama aux Gymnasiades scolaires internationales

L’équipe nationale scolaire prend part, du 23 au 31 octobre, aux Gymnasiades scolaires internationales, organisées par la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) à Manama, la capitale de Bahreïn.



Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a souligné que cette participation s’inscrit dans le cadre de la position spéciale dont jouit le sport scolaire dans la feuille de route 2022-2026, qui place la promotion de l’ouverture et de la citoyenneté chez les élèves parmi ses principaux objectifs.



Cet événement sportif est également une occasion idoine pour consolider la position du Maroc lors des manifestations sportives internationales, développer les capacités des championnes et champions vainqueurs de tournois nationaux scolaires, tout en leur permettant d’entrer en compétition au niveau international, ajoute le communiqué.



La délégation marocaine qui prend part à cette manifestation se compose de 89 participants, dont 35 élèves sportives et 36 élèves sportifs, vainqueurs de tournois scolaires nationaux.



Ainsi, 8 athlètes femmes et 10 athlètes hommes prendront part aux compétitions d’athlétisme, tandis que 12 sportives et 11 sportifs participeront aux épreuves de taekwondo, trois sportives et trois sportifs représenteront le Maroc lors des compétitions de judo, alors que six sportives et six sportifs prendront part aux épreuves de karaté.



Les couleurs du Maroc seront, également, défendues par deux athlètes (un garçon et une fille) lors des épreuves de tir à l’arc et deux autres en Badminton (un garçon et une fille). Par ailleurs, le Royaume sera représenté par six sportives et six sportifs dans la compétition de la course d’orientation.



La délégation marocaine vise à atteindre des niveaux supérieurs et à entrer en compétition avec des pays qui participent avec un grand nombre de sportifs tels que le Brésil, l'Azerbaïdjan, les Etats-Unis d’Amérique, l’Ukraine, le Mexique et l’Inde.



Cette participation s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, afin de valoriser le sport scolaire, à travers l’organisation de tournois sportifs permettant aux élèves de se forger et de découvrir les talents, en prenant part à des manifestations sportives scolaires internationales.



La délégation scolaire sportive marocaine a quitté, lundi, l’aéroport international Mohammed V et reviendra au Maroc à la fin du mois d’octobre, relève le ministère, souhaitant plein de succès aux participantes et participants marocains lors de cette manifestation sportive internationale.