Le Maroc, première destination touristique en Afrique, selon le journal sud-africain IOL

Le Maroc est de loin la première destination touristique en Afrique, à la faveur de ses sites historiques et ses paysages montagneux et désertiques, devançant l'Egypte et l’Afrique du Sud, rapporte mercredi le journal sud-africain IOL.



En 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de visiteurs contre 15,7 millions en Égypte, 10,25 millions en Tunisie, 8,92 millions en Afrique du Sud et 2,4 millions de touristes au Kenya, précise le quotidien.



«Qu'il s'agisse de découvrir les merveilles du Maroc ou de faire du shopping dans ses souks, d'explorer les pyramides d'Égypte ou de partir en safari au Kenya, l'Afrique est de retour sur la carte des voyages mondiaux», écrit-il.



Il fait constater que le tourisme en Afrique connaît une croissance constante, car de plus en plus de personnes du monde entier recherchent le mélange de nature, d'histoire et de culture du continent.



Les derniers chiffres pour 2024 montrent une croissance notable des arrivées internationales, plusieurs pays signalant de fortes augmentations par rapport à l'année précédente. Cette croissance témoigne d’une évolution positive pour le continent, soutenue par de meilleures infrastructures, des connexions numériques plus solides et des efforts ciblés pour promouvoir les destinations locales.



La croissance d’une année sur l’autre reflète non seulement la diversité de l’Afrique, mais aussi ses efforts pour rendre les voyages plus accessibles et plus attrayants pour les visiteurs du monde entier. L’intérêt croissant pour les expériences de voyage authentiques, qu’elles soient culturelles, écologiques ou aventureuses, contribue également à faire augmenter les chiffres.



Le journal sud-africain relève que l'Afrique du Nord reste en tête du peloton, avec des pays comme le Maroc et l'Égypte qui attirent de nombreux visiteurs. Leur proximité avec l'Europe, combinée à un riche éventail d'attractions historiques et côtières, les rend populaires auprès des visiteurs internationaux, note-t-il.



Quant aux pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, souligne IOL, ils restent des acteurs clés du tourisme de nature et de faune sauvage, offrant des expériences de safari et une beauté naturelle qui continuent de plaire.