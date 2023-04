Le Maroc participe à l'Open de Bulgarie de taekwondo

La sélection marocaine de taekwondo participe, les 29 et 30 avril courant, à l'Open de Bulgarie/G1. Suite à ce tournoi, les membres de la sélection marocaine prendront part du 2 au 13 mai à un camp d'entrainement international à Amman, la capitale jordanienne, avec la participation des sélections jordanienne, tchèque, bulgare et irlandaise, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo.



S'agissant de l'équipe masculine, les couleurs nationales seront défendues lors de l'Open de Bulgarie par Hatim Berrahou (-54 kg), Hamza Bensaid (-58 kg), Wassfi Abdelbasset (-63 kg), Mohamed El Attaoui (-68 kg), Youssef Boatriss (-80 kg), Soufiane Assbi (-87 kg) et Ayoub Bassel (+87 kg).



L’équipe féminine comprend, quant à elle, Nezha Assal (-46 kg), Meryem Khoulal (-62 kg), et Safia Saleh (-67 kg), Oumayma Boumeh et Dounia Saber (-73 kg), ainsi que Fatima Zahra Abou Fares (+73kg).