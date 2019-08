Le Maroc occupe la 4ème place avec 77 médailles dont 23 d'or

Le Maroc est passé de la 3è à la 4è place du classement général des 12è Jeux africains à l'issue des épreuves de la 10è journée disputées mercredi, avec un total de 77 médailles dont 23 d'or, 22 d'argent et 32 de bronze dans cette compétition continentale qui se déroule au Royaume jusqu'au 31 août courant. L’Egypte est toujours en tête de ce classement avec 171 médailles dont 56 d'or, 72 d'argent et 43 de bronze, devant l'Afrique du Sud qui totalise 66 médailles (27 d'or, 21 d'argent et 18 de bronze) et le Nigeria troisième avec 64 médailles (24 d'or, 20 d'argent et 20 de bronze). L'Algérie se retrouve pour sa part 6è avec 85 médailles (20 d'or, 22 d'argent et 43 de bronze), derrière la Tunisie qui a grimpé d'un rang à la 5è place avec 60 médailles (21 d'or, 17 d'argent et 22 de bronze).

Voici, par ailleurs, le tableau des médailles au terme de la huitième journée : Pays Or Argent Bronze Total. Egypte 56 72 43 171. Afrique du Sud 27 21 18 66. Nigeria 24 20 20 64. Maroc 23 22 32 77 Tunisie 21 17 22 60. Algérie 20 22 43 85 . Madagascar 6 4 2 12 . Kenya 4 5 4 13 . Maurice 4 4 8 16. Ethiopie 4 3 8 15.