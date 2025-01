Le Maroc mobilisera 40.000 volontaires pour le Mondial 2030

Le Maroc, terre de football et d’hospitalité légendaire, se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, un événement qui marquera une nouvelle page dans l’histoire du sport international. Aux côtés de l’Espagne et du Portugal, le Royaume entend conjuguer tradition et modernité pour offrir une expérience inoubliable aux joueurs, aux supporters et au monde entier.



Lors d’une journée d’étude organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), a dévoilé les grandes lignes de cette aventure historique. Plus qu’un simple événement sportif, la Coupe du monde 2030 représente une vitrine de l’ambition, de l’excellence et du savoir-faire marocains.



Pour garantir le succès de ce rendez-vous planétaire, le Maroc mobilisera 40.000 volontaires, recrutés et formés avec soin. En collaboration avec l’Université Mohammed VI, ces volontaires bénéficieront d’une formation de haut niveau pour répondre aux exigences internationales. «La qualité du service sera déterminante pour faire de cette Coupe du monde un modèle d’organisation et de professionnalisme», a déclaré Fouzi Lekjaa, insistant sur l’importance de l’excellence à chaque étape.



Cette mobilisation couvre tous les aspects logistiques, depuis l’accueil des délégations dans les aéroports jusqu’aux départs des supporters et des équipes. Une attention particulière sera portée à l’expérience des visiteurs, afin de faire rayonner l’image du Maroc à travers le monde.



A quelques années de l’échéance, le Maroc a engagé des travaux d’envergure pour moderniser ses infrastructures. Parmi les projets les plus avancés figurent la rénovation du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat et du Grand stade de Tanger, dont l’achèvement est prévu dans les prochains mois. D’autres stades emblématiques bénéficieront également de travaux de modernisation après la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Mais l’ambition marocaine ne s’arrête pas aux infrastructures sportives.



L’extension du réseau de trains à grande vitesse (TGV), reliant Casablanca à Agadir, est un projet phare. Estimé à 5 milliards de dollars, il promet de réduire le temps de trajet à 2h30, offrant un élan considérable au tourisme et à l’économie régionale.



Si les grandes villes telles que Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir accueilleront les matchs, le rayonnement de la Coupe du monde 2030 s’étendra à 32 villes marocaines. Ces dernières seront chargées d’héberger les camps d’entraînement et les résidences des équipes. Une organisation minutieuse qui souligne la volonté du Maroc d’associer toutes ses régions à cet événement mondial.



Fouzi Lekjaa a également évoqué une dimension inédite : certaines sélections pourront s’entraîner sur le sol marocain tout en jouant leurs matchs en Espagne ou au Portugal, renforçant ainsi la coopération transnationale et la complémentarité entre les trois pays organisateurs.



Au-delà de l’aspect sportif, la Coupe du monde 2030 représente une opportunité unique pour le Maroc de consolider sa position sur la scène internationale. Cet événement est le fruit d’une vision stratégique qui place le Royaume au cœur des grandes dynamiques globales, qu’il s’agisse de sport, de tourisme ou de développement économique.



Alors que les préparatifs s’intensifient, le Maroc démontre qu’il ne se contente pas de rêver grand : il met tout en œuvre pour transformer cette ambition en réalité. Avec des infrastructures modernes, une organisation impeccable et une hospitalité inégalée, le pays s’apprête à relever ce défi avec brio.



M.O