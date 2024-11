Le Maroc met en lumière à Vienne son expertise en matière de recherche nucléaire

Le Maroc s’est distingué au siège de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avec un stand dédié à la mise en relief de la contribution substantielle des institutions marocaines en matière de recherche nucléaire et de formation des cadres africains pour l’utilisation des applications nucléaires à des fins pacifiques.



À l'occasion des travaux de la Conférence ministérielle de l’AIEA sur les applications nucléaires et la coopération technique, qui se tient à Vienne du 26 au 29 novembre 2024, le Royaume a été le seul pays africain et arabe à disposer d'un stand au siège de l'Agence, aux côtés des Etats-Unis, de la Chine, du Brésil, de l’Allemagne, de l’Equateur, de la Malaisie et de la République de Corée.



Sous le thème «Partageons l’expérience du Maroc en matière des sciences nucléaires pour le renforcement des capacités nationales en Afrique», le stand présente les différentes actions menées par les institutions scientifiques marocaines pour le partage du savoir-faire national avec les pays africains, conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir le partage du savoir en tant que meilleur pilier de la coopération Sud-Sud. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, a saisi cette occasion pour se féliciter du partenariat avec le Maroc qui porte sur plusieurs secteurs clés de développement, notamment l’agriculture et la santé, tout en soulignant que l’expertise du Maroc en matière de sciences nucléaires est un atout fort pour le développement national et régional.



De son côté, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a indiqué que ce stand témoigne de l’engagement du Maroc, de longue date, en faveur d’une coopération Sud-Sud agissante sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi pour le partage des expériences et le renforcement des capacités nationales africaines dans tous les domaines en faveur du développement du continent africain.



Pour sa part, le directeur général du Centre national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), Hamid Marah, a affirmé que les institutions scientifiques marocaines sont au service de l’Afrique et a saisi cette importante occasion pour présenter un ouvrage scientifique intitulé «Les Sciences et techniques nucléaires au Service d’une gestion durable des ressources en eau au Maroc».



Cet ouvrage compile, sur plus de vingt-cinq ans, les travaux réalisés par le CNESTEN, la Direction générale de l’hydraulique et les Agences des bassins hydrauliques, en matière de gestion des ressources en eau, dans le but d’en assurer une exploitation responsable, grâce à l’intégration des applications nucléaires et isotopiques.



Mis en place en coopération entre la mission permanente du Maroc à Vienne et l'AIEA, le stand est animé par le CNESTEN avec la participation des principales institutions nationales concernées, à savoir l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), le CHU-Ibn Sina, le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).



En plus de MM. Grossi, Farhane et Marah, l’inauguration du stand a connu la présence des ministres ivoiriens de l’Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani et de la Santé, Pierre Dimba, ainsi que de l'ambassadeur représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations internationales à Vienne, Yacouba Cisse.



Des hauts responsables de l’AIEA, le président du Groupe africain à Vienne, les ambassadeurs accrédités dans la capitale autrichienne et les directeurs généraux de l'AMSSNuR et du CNRST, respectivement Said Mouline et Jamila Alamie, ont également pris part à la cérémonie.