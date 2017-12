Le Maroc membre de la délégation chargée de contrer la décision de reconnaître Al-Qods capitale d'Israël

La Ligue arabe a annoncé dimanche la formation d’une délégation ministérielle arabe restreinte pour faire face à la décision américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi, a souligné qu’à la lumière des contacts entrepris récemment par la Jordanie en sa qualité de président du Sommet arabe et du Comité de l’initiative arabe de paix, il a été décidé la mise en place d'une délégation ministérielle arabe restreinte pour mener des actions sur les plans diplomatique et médiatique à même de faire face aux impacts négatifs de la décision des Etas-Unis de reconnaître Al-Qods capitale d’Israël et d’y transférer leur ambassade.

Cette délégation se compose des ministres des Affaires étrangères de Jordanie, du Maroc, de Palestine, d’Egypte, d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis outre du secrétaire général de la Ligue arabe.

La première réunion de cette délégation est prévue début de la semaine prochaine à Amman.