Le Maroc invité d'honneur de la foire du tourisme "Moto Days" de Rome

La 13e édition de la foire Moto Days, "Fiera di Roma", consacrée au tourisme à motos, a été inaugurée, vendredi à Rome, avec le Maroc en tant qu’invité d’honneur de cet événement de référence en Italie, qui réunit les passionnés des deux roues et les entreprises du secteur de la moto.



A cette occasion, l’ambassade du Maroc à Rome participe avec un stand qui reflète le riche patrimoine artisanal et culturel du Royaume ainsi que ses différents aspects touristiques, suscitant l'admiration et l'engouement des visiteurs de cette foire de trois jours.



Le stand marocain offre ainsi l'occasion de mettre en avant et promouvoir notamment le potentiel touristique des différentes régions du Royaume, du nord jusqu'aux provinces du Sud.

S'exprimant à l'ouverture de cette foire, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a d'emblée tenu à remercier les organisateurs d'avoir choisi de mettre le Maroc à l'honneur pour cette 13ème édition, rapporte la MAP.



Le diplomate marocain a, à cet égard, souligné l’importance de ce genre de tourisme qui ne cesse de croître au Maroc et qui, loin des sentiers traditionnels, permet des rencontres directes avec les populations locales, estimant que le tourisme à motos est certes d’aventure, mais également, de découverte, de curiosité et surtout d’échanges culturels.

"Il s'agit d'un tourisme porteur souvent d’initiatives solidaires et d’intérêt écologique", a encore ajouté l'ambassadeur marocain.



Au cours de la cérémonie inaugurale, le coordinateur général du "Rallye Africa Eco Race", Anthony Schless, a présenté l'édition 2026 de ce raid qui traversera le territoire marocain jusqu’à Dakar, faisant savoir que des changements ont été apportés à cette édition, qui prendra le départ de Tanger et traversera le Sahara marocain et la Mauritanie avant d'arriver au Sénégal.



La précédente édition 2025, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en partenariat avec l’Association Sahara marocain des rallyes, qui avait relié Monaco à Dakar, avait parcouru l'étape du Maroc, l'une des plus importantes de l'Africa Eco Race, sur un parcours reliant Tanger aux provinces du Sud du Royaume sur cinq étapes, partant de la ville du Détroit à Dakhla en passant notamment par Laâyoune.



"Moto Days" de Rome comprend une zone d’exposition qui s’étend sur 40.000 mètres carrés répartis sur quatre pavillons où les motocyclistes et les visiteurs découvrent les dernières innovations du marché des deux roues, tout en participant à des essais sur des parcours sûrs et hors route.



Plusieurs activités sportives sont également organisées, outre des espaces extérieurs et des segments dédiés au tourisme, à la mobilité et à la durabilité.



Figurent aussi au programme une activité dédiée aux femmes à l'occasion du 8 mars: "Motociclista sostantivo femminile", et un autre événement consacré à la technologie et à l’innovation durable.