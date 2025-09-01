Le Maroc, hub stratégique de reprise après sinistre pour les entreprises européennes

Le Maroc s’affirme comme un "hub stratégique idéal" de reprise après sinistre pour les entreprises européennes, grâce à sa position géographique, sa compétitivité et ses infrastructures numériques de pointe, écrit, dimanche, le magazine espagnol "Parada Visual".



Le Royaume constitue pour les entreprises espagnoles et françaises une alternative fiable pour assurer la continuité de leurs activités face aux risques liés aux cyberattaques, aux catastrophes naturelles et à l’instabilité géopolitique, souligne la publication, mettant en exergue la stratégie gouvernementale "Digital Morocco 2030", qui a permis de hisser le Royaume au rang de premier hub de data centers en Afrique.



Véritable feuille de route, cette stratégie qui traduit la volonté du Maroc de bâtir un écosystème numérique solide et durable, a permis également de renforcer l’offre du Royaume en matière de services d’hébergement et de continuité des activités, relève le magazine.



Dans cette analyse, "Parada Visual" insiste aussi sur l’avantage compétitif du Maroc en termes de coûts, permettant aux entreprises européennes de mettre en place des plans de reprise après sinistre à moindre coût, sans compromettre la qualité, grâce notamment à un vivier de compétences spécialisées en technologies de l’information et en cybersécurité, rapporte la MAP.



La stabilité politique dont jouit le Royaume et son cadre juridique, conforme aux standards internationaux en matière de protection des données, renforcent davantage l’attractivité du pays pour l’hébergement de centres de reprise après sinistre, ajoute le magazine, assurant que le Maroc, de par son rôle central dans le réseau de câbles sous-marins reliant l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, s'érige comme un véritable pont numérique entre les continents.