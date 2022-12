Le Maroc franchit de nouvelles frontières pour le football africain, selon Bloomberg

En se qualifiant avec brio en demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar, le Maroc vient de franchir de “nouvelles frontières” pour le football africain, écrit l'agence américaine Bloomberg.



Dans un article signé James Robson, Bloomberg relève que la sélection marocaine, qui est également la première équipe arabe à atteindre le dernier carré de la compétition reine du ballon rond, a bien mérité cet exploit, en dominant son groupe aux dépens de la Croatie, vice-championne du monde en 2018 et la Belgique, troisième du classement mondial de la FIFA.



Les Lions de l’Atlas ont continué sur la même lancée en prenant le meilleur sur l’Espagne et le Portugal, ajoute l’auteur de l’article, estimant que la meilleure performance des poulains de Walid Regragui était face à la France, puisque l’équipe, en l’absence de joueurs clés en raison de blessures, a réussi à faire pression sur les coéquipiers de Mbappé.



“Cette performance renseigne sur l'esprit du Maroc dans ce tournoi et la qualité de ses joueurs”, indique le média américain, faisant observer que Regragui s’est fait de nombreux admirateurs pour son sens tactique contre de grosses pointures du football mondial.



L’auteur de l’article relève en outre que le Maroc dispose d’un grand nombre de jeunes joueurs qui pourront revivre l’aventure footballistique dans quatre ans lorsque la compétition sera accueillie par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.