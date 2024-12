Le Maroc et le Chili s'engagent à activer l'ensemble des mécanismes de leur coopération bilatérale

Le Maroc et le Chili sont convenus d'activer l'ensemble des mécanismes de leur coopération bilatérale, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Les deux parties se sont mises d'accord sur l'organisation de la session du dialogue politique et stratégique au cours de l'année prochaine, a indiqué M. Bourita lors d’un point de presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Relations extérieures de la République du Chili, Alberto van Klaveren Stork.



Cette nouvelle session portera sur les relations bilatérales ainsi que sur les positions des deux pays au sujet des questions d'intérêt commun, a noté M. Bourita, rappelant dans ce sens les Hautes Orientations Royales visant à diversifier les partenariats du Maroc et à développer ses relations de coopération avec des pays "sérieux et crédibles, à l’instar du Chili".



Ce dialogue politique et stratégique sera l’occasion d’aborder des questions relatives au monde arabe et au continent africain, où le Maroc peut s'ériger en partenaire solide pour le Chili, a-t-il relevé, assurant que les deux pays œuvreront également à la réactivation du Comité mixte bilatéral de commerce et d'investissement.



Selon M. Bourita, la réactivation de ce Comité permettra d'examiner les moyens de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, "qui demeurent en deçà de leurs ambitions", estimant que ce mécanisme peut jouer un rôle déterminent dans l’identification des difficultés à surmonter.



En outre, le ministre a mis en exergue les potentialités importantes en matière d'investissement dont disposent le Maroc et le Chili, soulignant que le Royaume peut être une porte d'entrée en Afrique pour le Chili, qui pourra lui aussi être une porte d'accès pour le Maroc en Amérique du Sud.



Les deux parties, a-t-il poursuivi, se sont engagées à promouvoir la communication entre les départements ministériels dans des domaines clés tels que l'agriculture, le tourisme, l'énergie et le transport maritime, et ce à travers l'échange de visites et l'organisation de visioconférences en vue d'explorer les opportunités de coopération.



M. Bourita a indiqué que les deux pays ont décidé de coordonner leurs efforts dans le domaine de la coopération multilatérale, notant que le Chili a toujours prôné une diplomatie multilatérale solide, à l’ONU et au sein des organisations régionales, du Conseil des droits de l'Homme et des agences onusiennes.



Rabat et Santiago, a-t-il enchaîné, partagent des visions similaires et peuvent œuvrer ensemble en tant que partenaires convaincus que l’action de l'ONU, le multilatéralisme et la coopération, constituent la base pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux et relever les défis environnementaux, migratoires et ceux de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.



D'autre part, M. Bourita a fait savoir que les deux parties ont signé une déclaration conjointe couvrant un ensemble de questions et de positions communes, affirmant que le Maroc salue les positions constructives et positives du Chili sur la question du Sahara marocain.



Il a ajouté que les relations Maroc-Chili reposent sur des bases solides, le respect mutuel et la coopération fructueuse, notant que le Chili, doté d'une diplomatie solide, d'une influence et d'une voix audible dans le contexte des transformations importantes que connaît cette région, est considéré comme un pays clé pour le Royaume en Amérique latine.



Le ministre a insisté sur l'intérêt que porte le Maroc à la concertation avec le Chili sur les questions et événements en cours en Amérique latine, eu égard à l'attention particulière que SM le Roi Mohammed VI accorde aux relations du Royaume avec les pays de ce continent, partant des liens historiques, linguistiques et économiques.