Le Maroc et l’Algérie “Khawa khawa ”: Les supporters des deux bords dans la communion

"Khawa Khawa" (Frères) est l’expression qui revient sur les lèvres de tous les supporters des sélections marocaine et algérienne de football qui ont afflué en masse au stade d’Al Thumama à Doha pour assister au match qui a opposé samedi les deux équipes pour le compte des quarts de finale de la Coupe arabe des nations (Qatar 2021).



Supporters marocains et algériens se sont accueillis ainsi chaleureusement à l’enceinte du terrain ou à ses alentours, animés de la même passion pour ce grand rendez-vous footballistique maghrébin, en se saluant avec l’expression " Dima Khawa" (toujours Frères).



La majorité des Algériens et des Marocains accordent une importance particulière à ce match décisif et ne tarissent pas, au cours de leurs conversations, d’éloges pour ce derby tant attendu.



Au sein du stade d’Al Thumama, les drapeaux marocain et algérien s’affichent côte à côte pour souligner que ce duel est surtout sportif et se dispute sous le signe de la fraternité.



Les organisateurs ont affirmé que toutes les mesures ont été prises pour offrir tout le confort aux supporters des "Lions de l'Atlas" et des "Fennecs", pour éviter ainsi toute friction et cadrer leurs encouragements enthousiastes.



Ils ont expliqué que leurs efforts portaient principalement sur la préparation et l'embellissement du stade Al Thumama, sans manquer l'occasion de rappeler le rôle important que joue le sport dans le rapprochement des peuples.



A cet égard, le coordinateur des supporters marocains, Abderrahim, a indiqué que lors d’une réunion avec son homologue algérien et le comité d’organisation de la Coupe arabe, il a été décidé que le match se déroule dans une ambiance fraternelle loin de toutes autres considérations.



De son côté, Abdallah, un autre coordinateur des supporters marocains, a exprimé son souhait que le match se déroule dans une ambiance festive sur les gradins et avec compétitivité sur la pelouse. Les supporters marocains et algériens ont été au rendez-vous avant le coup de sifflet du début du match et ont animé les gradins avant même le début de ce derby. Doha.



Par Taoufik Saoulaji (MAP)