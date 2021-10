Le Maroc est un partenaire privilégié de l'Espagne dans la rive sud-méditerranéenne

Le Maroc constitue un "partenaire privilégié" de l’Espagne dans la région sud-méditerranéenne, a souligné, vendredi, le gouvernement régional andalou. "Les liens économiques, culturels et sociaux qui nous unissent historiquement au Maroc sont illimités", a affirmé le ministre de la Présidence, de l'Administration publique et de l'Intérieur au gouvernement régional, Elías Bendodo, lors d’un débat au Parlement andalou.



"L'Andalousie et les Andalous ne peuvent pas permettre que la relation spéciale que nous avons avec le Maroc, en tant que partenaire privilégié dans le pourtour méditerranéen, soit altérée", a-t-il lancé. Le gouvernement régional andalou "a une parfaite entente avec le Maroc, motivée, en partie, par le travail constant de coopération dans tous les secteurs et à tous les niveaux et ses excellents résultats", a relevé M. Bendodo.



"Pour cette raison, nous continuons à mettre l'accent sur la diffusion et la valorisation des huit siècles d'histoire commune à travers les fondations l’Héritage Andalou et Trois Cultures de la Méditerranée, cette dernière étant un instrument important dans l'évolution constante des relations de bon voisinage avec le Maroc", a-t-il conclu.