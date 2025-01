Le Maroc en force à la Foire international du tourisme à Madrid

Le Maroc participe à la 45ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR) qui se tient à Madrid avec une importante délégation regroupant plus de 180 professionnels du secteur tous animés de la même volonté de promouvoir le tourisme national et renforcer l’attractivité de la destination Maroc.



Cette participation marocaine en force traduit tout l’intérêt que porte le Royaume au secteur du tourisme et son attachement à atteindre les objectifs de la feuille de route 2023-2026, la FITUR étant le deuxième plus grand Salon au monde totalement dédié à l’industrie touristique et le leader incontestable sur les marchés ibériques et latino-américains.



L'objectif visé à travers cette participation que le Maroc souhaite remarquable et très remarquée est multiple : d'abord mettre en avant la richesse et la diversité de l’offre touristique nationale, présenter aux grands acteurs du tourisme mondial les atouts touristiques que recèlent les différentes régions du Royaume, et conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel.



Il s’agit également de mettre en relief l’ampleur des investissements réalisés depuis plusieurs années dans ce secteur prioritaire auquel le Maroc a consacré par le passé plusieurs plans stratégiques dans l’ambition de se positionner parmi les meilleures destinations touristiques mondiales.



Pour l'édition 2025 de la FITUR, rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, l'espace d'exposition dédié au Maroc a été étendu à plus de 700 m2, ce qui en dit long sur la détermination du Royaume à capitaliser sur les résultats atteints l’an dernier en accueillant 17,4 millions de visiteurs, un record historique qui fait de la destination Maroc, la première au niveau du continent africain.



A travers cet imposant pavillon, conçu avec soin et dans la pure tradition marocaine pour célébrer l’authenticité et la singularité du Royaume, le Maroc donne la mesure de la richesse, la consistance et la diversité de son offre touristique, avec un accent particulier mis sur les régions d’Errachidia et Tanger, véritables emblèmes du patrimoine culturel et naturel du Royaume, en valorisant leurs atouts et leurs spécificités.



Conscient que cet évènement constitue une interface idéale pour renforcer son label de destination de rêve des touristes et nouer de nouveaux partenariats, le Maroc a tenu à ce que sa participation à cette foire internationale soit exceptionnelle à l’image et à la hauteur de la qualité du tourisme d’excellence qu’il a toujours promu et affectionné.



Pour jouir d’une meilleure visibilité et capter le maximum de flux des visiteurs, le pavillon du Maroc, qui séduit par son aspect esthétique et sa dimension culturelle, a été logé en pole position au parc d’exposition de Madrid. Un spot publicitaire qui vante le potentiel touristique du Royaume est diffusé depuis le premier jour de cet événement sur l’écran gérant installé à l'entrée principale du Salon.



Par cette présence active, le Maroc réaffirme aussi sa volonté de consolider sa position sur les marchés ibériques, en capitalisant sur l’exceptionnelle richesse de son offre touristique et son positionnement stratégique.



Et pour cause, l’Espagne enregistre des flux touristiques record vers le Maroc, avec 3,5 millions de visiteurs espagnols en 2024, soit une hausse de 16% par rapport à 2023.

Grand-messe du tourisme mondial, la FITUR s’impose sur l’agenda international comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur touristique. Elle offre une plateforme privilégiée pour l’échange d’idées, le renforcement des relations commerciales et l’élaboration de stratégies innovantes visant à dynamiser le commerce du tourisme à l’échelle mondiale.



La FITUR-2025 connaît la participation de plus de 9.500 entreprises issues de 156 pays et s’attend à une fréquentation record aussi bien de la part des professionnels (150.000) que des visiteurs (100.000).