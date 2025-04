Le Maroc en finale de la CAN U17

L’AS Monaco n’a pas tari d’éloges sur son jeune prodige Ilies Belmokhtar, capitaine de la sélection marocaine des moins de 17 ans (U17), qui a largement contribué à la qualification des Lionceaux de l’Atlas à la finale de la CAN-2025 de la catégorie.



Finaliste en 2023, le Maroc a décroché son billet pour la finale de l'édition actuelle à domicile après sa victoire en demi-finale face à la Côte d’Ivoire par 4 tirs au but à 3 (0-0 à l’issue du temps réglementaire), mardi soir au stade El Bachir à Mohammédia.



"Auteur d’un match plein face à la Côte d’Ivoire, Ilies Belmokhtar, milieu offensif formé sur le Rocher, a confirmé tout son potentiel sous les couleurs des Lionceaux de l’Atlas", écrit le club monégasque sur son site internet officiel.



Titulaire et capitaine lors de la demi-finale disputée mardi soir à Mohammédia, Belmokhtar "a vécu une sacrée soirée”, souligne le club, notant que sa jeune pépite, "fier de porter le brassard pour cette rencontre décisive, s’est montré le joueur marocain le plus en vue sur le plan offensif".



Le club rappelle que le jeune prodige a "frôlé de justesse l’exploit d’envoyer son équipe au paradis" en temps réglementaire, notant que les Lionceaux de l’Atlas ont fini par s’imposer à l’issue de la séance des tirs au but, grâce en particulier à la performance du gardien de but Bellaarouch, auteur de trois arrêts décisifs.



Le club monégasque conclut son hommage par de chaleureux encouragements, témoignant de son immense fierté pour son jeune joueur, "désormais à une marche du sacre continental".



Déjà assurée de sa qualification pour la Coupe du monde de la catégorie, en novembre prochain au Qatar, la sélection marocaine affrontera son homologue malienne samedi prochain pour le titre de la CAN U17.



Arrivé à l'AS Monaco lors de l'intersaison 2023-2024, Ilies Belmokhtar est notamment passé par Vitry ES, l'AS Orly et le CREPS de Reims. Pour sa première saison avec les U17 monégasques, le milieu de terrain a disputé 21 matchs pour 11 buts marqués.