Le Maroc en Afrique. Un leadership « très important » pour le continent

Le leadership et l’influence dont dispose le Maroc en Afrique «sont très importants» et servent de catalyseur pour le commerce, l’investissement et le co-développement, a indiqué l’ancien ambassadeur britannique au Maroc, Tim Morris.



M. Morris, qui s’exprimait dans une interview à la MAP, a rappelé le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, acté en 2017, soulignant le rôle clé que le Royaume joue dans le continent, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Le Maroc est avant tout une nation africaine et Sa Majesté le Roi a fait du renforcement des relations avec le continent une priorité », a dit M. Morris, qui avait occupé le poste d’ambassadeur britannique au Royaume de 2008 à 2012.



La politique africaine du Maroc s’appuie sur des paradigmes clairs, à savoir une implication de tout instant et une promotion constante des relations avec les pays du continent, a dit le diplomate, soulignant que le Royaume est l’un des principaux investisseurs africains sur le continent.



«Ceci est d’une grande importance pour les investisseurs venant de l’extérieur de l’Afrique ainsi que pour les entreprises qui souhaitent entrer dans des joint-ventures tout en minimisant les risques», a dit M. Morris, se disant «confiant» que le Maroc tirera les dividendes de ses succès en Afrique et de son positionnement en tant que «partenaire de valeur» dans les futurs projets d’investissement dans le continent.



Le diplomate britannique s’est particulièrement attardé sur les opportunités que la présence renforcée du Maroc en Afrique apporte au centre financier de Casablanca, considéré notamment à la City (quartier financier de Londres) comme porte d’entrée par excellence en Afrique.



La projection africaine du Maroc est également importante pour d’autres secteurs tout aussi importants dont ceux de l’industrie et des infrastructures, « où le Maroc peut agir comme fer de lance ou garant », a-t-il souligné.



«L’opportunité africaine se présente. Ceux qui ont une vision stratégique à long terme, comme le Maroc et ses entreprises, en bénéficieront», a encore indiqué M. Morris.

Et d’ajouter que le Maroc est bien positionné pour assumer des rôles de premier plan dans les domaines politique et de développement dans le continent. Le diplomate a, dans ce contexte, fait observer que les divers atouts du Royaume, notamment son expérience en matière de développement, lui permettent de prêter main forte aux pays africains pour bâtir la prospérité.



Revenant sur les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, l’ancien ambassadeur britannique à Rabat a rappelé que les deux pays sont liés par un accord d’association, un mécanisme qui revêt, selon lui, une grande importance pour le Royaume-Uni après avoir quitté l’Union européenne.



M. Morris a, néanmoins, mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer davantage la présence du Maroc au Royaume-Uni notamment sur les plans culturel et économique, et capitaliser sur l’image du Maroc en tant que pays moderne et ouvert sur le monde et comme un véritable hub pour les investissements en Afrique.



« Il existe énormément d’opportunités à explorer de part et d’autre », a renchéri M. Morris, qui a également appelé à renforcer davantage les échanges humains entre deux pays liés par une longue histoire d’amitié et de coopération.



Par Abdelghani Aouifia (MAP)