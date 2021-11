Le Maroc élu au Caire vice-président des Associations des procureurs arabes et africains

Le Maroc a été élu, dimanche au Caire, en tant que vice-président de l’Association des procureurs arabes (APAR) et vice-président pour la région de l'Afrique du Nord de l’Association des procureurs africains (APA), en marge de la 15ème conférence et réunion annuelle de l'APA et de la 1ère conférence et réunion annuelle de l'APAR. A cette occasion, il a été procédé au renouvellement de la confiance dans le Bureau actuel, y compris la présidence, avec l'adoption d'un mémorandum d'entente entre les deux associations. Le Maroc est représenté à cet événement par Ahmed Ouali Alamy, chef du Pôle du parquet général et du suivi de la mise en œuvre de la politique pénale au sein du ministère public. Ce conclave de trois jours est consacré à la discussion du rôle des ministères publics dans la lutte contre les crimes transnationaux et à l’échange des expériences et des expertises entre les membres de l’Association des procureurs arabes, notamment sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et la coopération judiciaire internationale.