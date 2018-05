Le Maroc élu à Rio membre du C.E de la Fédération internationale du sport scolaire

Le Maroc a été élu, à l'unanimité, président continental de la Fédération internationale du sport scolaire (l'International School Sport Federation, ISF) pour l’Afrique, devenant ainsi membre du comité exécutif de cette fédération, reconnue par le Comité international olympique, pour un mandat de quatre ans.

L’élection du Maroc en la personne du secrétaire général du secteur de l’éducation nationale, Youssef Belqasmi, est intervenue lors de l’Assemblée générale de l’ISF, qui s’est tenue du 17 au 21 mai à Rio de Janeiro.

Cette consécration du Maroc, parmi plus de 80 pays membres de l’ISF, dont 20 pays africains, intervient aussi suite à la présentation par le Royaume de sa stratégie de promotion du sport scolaire en Afrique.

L’accession du Royaume au comité exécutif de la Fédération internationale du sport scolaire survient aussi suite au grand succès qu’a connu le premier Forum africain du sport scolaire, organisé à Rabat du 15 au 16 janvier 2018, et de la 17-ème édition des Gymnasiades, organisée du 2 au 9 mai dernier au Maroc.

L’élection du Maroc constitue également le reflet de l'admiration et l'appréciation exprimées par l’ensemble des membres de l’ISF envers le Royaume, eu égard au nombre exceptionnel de participants aux Gymnasiades 2018, en particulier d'Afrique, à l’accueil, la réglementation, l’arbitrage, ainsi qu’à la qualité des espaces sportifs et aux résultats impressionnants obtenus par l'équipe nationale, qui a réussi, pour la première fois dans l'histoire de ce tournoi, à occuper la deuxième place au tableau des médailles.

Lors de cette Assemblée générale, la Fédération internationale du sport scolaire s’est agrandie avec 20 nouveaux membres dont plus de 50% de représentants de pays africains. Résultat d’un travail initié il y a près de deux ans avec le Maroc en chef de file.

L'ISF, un organe qui promeut les valeurs et les intérêts de l'éducation par le sport, a pour objectifs d’organiser les championnats du monde des écoles, d’exploiter le pouvoir du sport pour inspirer, impliquer et éduquer les jeunes, d’offrir une expérience de vie enrichissante et des échanges multiculturels aux jeunes, tout en leur offrant les moyens de devenir des athlètes.