Le Maroc domine le Ghana

La sélection nationale de futsal a dominé son homologue ghanéenne sur le score de 8 buts à 3, samedi à la salle du Palais des Sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal, qui se tient jusqu'au 21 avril au Maroc.



Youssef Jouad, Soufiane El Mesrar et Soufian Charraoui, qui ont chacun marqué un doublé, ainsi que Bilal Bakkali (s.p) et Khalid Bouzid ont inscrit les buts des Lions de l’Atlas lors de cette rencontre. Les buts du Ghana ont été l'œuvre de Prince Arthur et Philip Boye (doublé).



Après une première période dominée par les hommes de Hicham Dguig, les éléments nationaux ont buté sur une défense opaque du Ghana en deuxième période ne réussissant à creuser l’écart qu’après huit minutes de jeu sur penalty.



Le gardien de but du Ghana, Michael Ruttmern s’est illustré lors de la seconde moitié de la rencontre en repoussant plusieurs tentatives du Onze national.



L'équipe du Maroc occupe la première place du groupe A avec six points engrangés en deux victoires contre l'Angola et le Ghana. D’ailleurs, pour le compte de cette deuxième journée du groupe A, la sélection angolaise a disposé de son homologue zambienne sur le score de 8 buts à 5.



Les huit équipes qualifiées pour cette édition ont été logées dans deux groupes. Le groupe A comprend le Maroc, double tenant du titre, l'Angola, le Ghana et la Zambie, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.



Les trois premières équipes de cette compétition africaine décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.



Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental sont disputées à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.