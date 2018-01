Le Maroc classé «partiellement libre» par Freedom House

Freedom House a rendu son rapport 2018 sur les libertés dans le monde, y compris les droits politiques et les libertés civiles

L'ONG américaine y estime que le Maroc est un pays "partiellement libre" avec un score de 39/100, soit 2 points de moins qu’en 2017.

D’après elle, le score sur les libertés civiles y a baissé "en raison des réactions sévères de l’Etat aux manifestations majeures tout au long de l’année écoulée ».

Les droits politiques et les libertés civiles à l’échelle mondiale ont ainsi reculé dans 71 pays, avec seulement 35 avancées enregistrées. C’est la douzième année consécutive de déclin des libertés globales dans le monde, note le rapport, signalant que si 113 pays ont vu leurs libertés reculer, seulement 62 autres ont connu une nette amélioration.

Concernant le monde arabe, seule la Tunisie s’est distinguée avec un score de 70/100 qui lui a permis d’être classée comme « libre ».

Le Liban fait partie des pays partiellement libres avec un score de 43/100 alors que l’Egypte avec un score de 26/100 et la Libye dont le score est de 9/100 font partie des pays jugés non libres.