Le Maroc au Top five du classement du CDH

Le Maroc figure parmi les cinq pays en tête du classement du Comité des droits de l'Homme des Nations unies concernant la mise en œuvre de certaines recommandations prioritaires au titre de l'année 2019. Le Maroc, l'Argentine, le Burkina Faso, le Danemark et la Suède "ont reçu la meilleure note lors de l'examen de suivi par le Comité de leur action concernant les recommandations prioritaires", indique un communiqué publié sur le site du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l'Homme. Les cinq pays se sont vu décerner la note «A» qui récompense les «mesures importantes» prises pour mettre en œuvre les recommandations du comité des Nations unies pour les droits de l'Homme. Le Maroc a reçu la note «A» "pour l'adoption de la loi sur le mécanisme national de prévention de la torture, désignant le Conseil national des droits de l'Homme", précise la même source. Adoptée à l'unanimité par les deux Chambres du Parlement les 6 et 13 février 2018, cette loi est entrée en vigueur le 1er mars de la même année. Le Comité des droits de l'Homme est un organe de surveillance du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, responsable du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses protocoles facultatifs.