Le Maroc a réalisé un spectaculaire bond de onze places pour se hisser au 11ème rang dans le classement FIFA, publié jeudi.



Avec 1672.35 points, les Lions de l’Atlas sont désormais en tête des pays africains et arabes devant le Sénégal, qui occupe le 19è rang avec 1603.98 points et la Tunisie à la 30è place.



Avec ce bond, les Lions de l’Atlas signent la "Progression de l’année" en ayant récolté pas moins de 142 points au cours des 12 derniers mois.

Au niveau mondial, le Brésil reste toujours en tête, suivi de l’Argentine, championne du monde, et de la France.