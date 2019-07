Le Maroc affrontera le Bénin en 8es de finale

Les Lions de l'Atlas affronteront l’équipe nationale du Bénin, vendredi prochain au stade Al Salam au Caire, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019).

En phase de poules, le Onze national a terminé premier du groupe D, en faisant carton plein après s'être imposé face à la Namibie, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud.

Troisième du groupe F, le Bénin s'est qualifié en 8es après trois matchs nuls.

En cas de victoire, les Lions de l'Atlas joueront les quarts de finale face au vainqueur du match Sénégal-Ouganda.

Voici, par ailleurs, le programme des huitièmes de finale à l'issue des matches de la 3è et dernière journée du 1er tour, disputés mardi:



5 juillet au Caire

17h00 : Maroc - Bénin

20h00 : Ouganda - Sénégal

6 juillet

17h00 : Nigeria - Cameroun (à Alexandrie)

20h00 : Egypte – Afrique du (au Caire)

7 juillet

17h00 : Madagascar - RDC (à Alexandrie)

20h00 : Algérie - Guinée (au Caire)

8 juillet

17h00 : Mali - Côte d’Ivoire (à Suez)

20h00 : Ghana - Tunisie (à Ismaïlia)