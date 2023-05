Le Maroc affronte le Cap Vert en amical le 12 juin à Rabat

La sélection marocaine de football sera opposée à son homologue capverdienne, en match amical, le 12 juin prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Cette confrontation, programmée à 20H00, servira de test aux Lions de l’Atlas avant d’affronter l'Afrique du Sud, le 17 juin à Johannesburg pour le compte de la 5e et avant dernière journée des éliminatoires (groupe K) de la CAN Côte d’Ivoire 2023, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site.



Selon la même source, l'arbitre tchadien Alhadji Allaou Mahamat a été désigné pour officier à ce match. Il sera assisté par le Camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue et le Tchadien Issa Aya.