Le Maroc achève sa participation historique au Mondial-2022 avec une série de records

Avec le match de classement contre la Croatie, le Maroc a achevé sa participation historique au Mondial-2022 au Qatar avec une série de records impressionnants.



En se hissant au dernier carré du plus grand événement footballistique mondial, la sélection marocaine est entrée dans l'histoire, signant un exploit inédit à l’échelle arabe et africaine.



Au Qatar, les Lions de l’Atlas ont réalisé la plus longue série d'invincibilité d'une équipe africaine en Coupe du monde, avec six matchs sans défaite depuis le nul face à l'Espagne (2-2) au Mondial-2018 en Russie.



Après le match nul face à la Croatie lors de la phase de poules, le Maroc a décroché quatre victoires consécutives face à la Belgique, le Canada, l'Espagne (aux tirs au but) et le Portugal.

L’équipe du Maroc a également signé le record d'invincibilité défensive pour une équipe africaine en Coupe du monde, n’encaissant qu'un but lors de ses cinq premières rencontres au Mondial qatari.



Au Qatar, les Lions de l’Atlas ont, de même, remporté le plus grand nombre de victoires pour une équipe africaine lors d’une seule édition de Coupe du monde.



Par ailleurs, lors de la phase de poules, la sélection marocaine a récolté sept points pour se qualifier première de son groupe, devant la Croatie, et battre un nouveau record continental. Aucune autre équipe africaine n'avait réussi à dépasser six points au 1er tour lors des éditions précédentes de la Coupe du monde.



En se qualifiant pour les demi-finales du Mondial-2022, le Maroc est la 25ème nation à se frayer une place au carré d’As de la Coupe du Monde. Outre le Maroc, ce ne sont que deux sélections hors Europe et Amérique du Sud qui étaient parvenues à réaliser cet exploit, à savoir les Etats-Unis en 1930 et la Corée du Sud en 2002.



En outre, le dernier rempart marocain Yassine Bounou, qui a été impérial lors des six matchs qu'il a disputés avec les Lions de l’Atlas au Qatar, est devenu le premier gardien africain à réussir un clean sheet lors de trois matches d'une même édition de la Coupe du Monde.



En plus d’être la première sélection arabe à se qualifier pour les quarts de finale puis les demi-finales, l’équipe du Maroc détient aussi le record du nombre de matches disputés en Coupe du monde par une équipe arabe (23 après la rencontre face à la Croatie) et possède la meilleure attaque (20 buts), ainsi que le record de victoires (2) et de points (7) en phase de groupes.



De son côté, Hakim Ziyech est devenu le footballeur arabe ayant disputé le plus grand nombre de rencontres en Coupe du monde (10). Il est aussi détenteur du but le plus rapide signé par un joueur arabe dans cette compétition (trois minutes et 30 secondes).