Le Maroc accorde un grand intérêt à la régulation de sa relation avec les GAFAM

Le Maroc, où l'espace des nouvelles technologies est très ouvert, accorde un grand intérêt à la régulation de sa relation avec les géants mondiaux des technologies (GAFAM), qui dominent le marché du numérique, a affirmé, mercredi à Amman, le Directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mustapha Amedjar.



"Le Maroc figure parmi les grands pays utilisateurs de l'Internet, mais aussi parmi les pays les plus exposés aux fuites des revenus des impôts et de la publicité, dominés par les réseaux sociaux, ce qui impacte négativement le secteur des médias publics. Nous avons donc intérêt à réguler notre relation avec ces puissantes multinationales des technologies de l'information et de la communication", a déclaré M. Amedjar à la MAP au terme de sa participation à la première réunion du groupe de la Ligue des Etats arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique.



"L'objectif est de renforcer le champ médiatique, de défendre les constantes nationales, de promouvoir un contenu adapté et de préserver les acquis et les valeurs constitutionnels tels que l'identité marocaine, le juste milieu, le pluralisme et la lutte contre la violence, l'extrémise, l'islamophobie et les discours de haine et de mépris des religions", a-t-il dit.



La vision globale du Royaume en ce sens est que le traitement avec ces géants mondiaux, pour espérer aboutir à des résultats tangibles, doit être mené dans le cadre d'une action arabe collective et selon une approche participative, a-t-il expliqué, ajoutant que le Maroc, à travers sa participation à cette réunion, contribue à l'élaboration d'une stratégie de négociation claire et bien définie en termes des exigences vis-à-vis des GAFAM.



M. Amedjar a enfin mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le processus de négociation afin de parvenir à un consensus avec les géants du net du fait que le secteur des médias traditionnel continue de s'éroder à cause de la révolution technologique.



Pour sa part, le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, l'ambassadeur Ahmed Rachid Khattabi, a expliqué que cette réunion intervient en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l'Information, réuni pour sa 53ème Session en juin dernier à Rabat, relative à l'adoption des procédures exécutives de la Stratégie arabe unifiée pour traiter avec les grandes entreprises internationales du numérique.