Le Maroc abritera le premier bureau thématique d’ONU Tourisme en Afrique

Un accord de siège pour l'établissement à Rabat du premier Bureau thématique d'ONU Tourisme en Afrique, dédié au soutien de l'innovation et l’investissement dans le tourisme, a été signé mardi à Marrakech.



En vertu de cet accord, signé par la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le secrétaire général d'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, ce Bureau thématique déploiera un éventail d'activités innovantes qui visent à stimuler le secteur touristique africain.



Le Bureau organisera également des sessions de renforcement des capacités et des ateliers ciblés pour les acteurs publics et privés des États membres, ainsi que de conférences et forums sur l'innovation touristique et des concours de start-ups à l'échelle continentale, a indiqué la ministre dans une déclaration à la presse.