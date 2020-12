Le Maroc a toujours joué un "rôle central" dans le processus de paix au Moyen-Orient, a souligné, mercredi, l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla. La reprise des rapports avec Israël ne signifie aucunement un changement dansla position constante du Maroc de soutien à la cause palestinienne, mais bien au contraire, elle est en ligne avec son engagement à continuer à contribuer de façon constructive à l'instauration d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, a relevé Youssef Balla dans un entretien accordé à la chaîne italienne Rai News.



La reprise des rapports a eu lieu sur la base de la politique claire du Maroc de soutien à la solution fondée de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et de ce fait le rôle de SM le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al Qods est reconnu par tout le monde, a fait observer le diplomate marocain.



Dans ce sens, il a précisé que la reprise des rapports entre le Maroc et Israël s’inscrit dans une dynamique différente des accords d’Abraham. Elle est marquée principalement par l’attachement de la communauté juive marocaine en Israël à l'auguste personne de SM le Roi, en tant que Commandeur des croyants, et par les liens historiques, culturels et humains qu’entretient cette communauté avec son pays d’origine, le Maroc.



Il a indiqué, à cet égard, que la Constitution marocaine a inscrit la composante juive comme faisant partie de l’identité nationale