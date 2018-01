Le Maroc à l’honneur aux Salons du tourisme de Lille et de Nantes

Les dernières tendances touristiques nationales ont été présentées par la délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en France aux Salons de Lille (nord) et de Nantes (ouest) qui viennent de se tenir durant les trois derniers jours.

Ces deux Salons, qui attirent à eux seuls quelque 55.000 visiteurs, ont offert à l'ONMT l'occasion de présenter ses nouveautés et conforter sa stratégie de présence en régions, indique un communiqué de la délégation parvenu lundi à la MAP, précisant que ce déploiement entre dans le cadre de la stratégie de l'Office visant à se rapprocher plus des marchés émetteurs.

L'audience importante que représente en particulier le Salon international du tourisme de Nantes est intéressante à capter et séduire, relève la même source notant que cette région dispose de vols directs vers Casablanca, Fès, Marrakech et Agadir avec une offre aérienne qui ne cesse d’augmenter chaque saison à l’image de cet hiver (+32% de sièges au départ de Nantes).

«Ce déploiement dans les différentes régions françaises s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action global de l’Office national marocain du tourisme visant à améliorer sa présence en province et ainsi diversifier les bassins émetteurs, jusqu’à présent concentrée en grande majorité sur la région parisienne», a affirmé M. Khalid Mimi, délégué de l’ONMT en France.

«Outre notre présence sur les Salons grand public, nous organiserons des workshop et événements visant les professionnels ainsi que des actions de formation et de communication ciblées afin de promouvoir les différentes destinations marocaines et accompagner toute la capacité aérienne additionnelle implantée en région», a-t-il précisé.

Cette stratégie de proximité, amorcée en 2017, a porté ces fruits puisque la destination Maroc conclut l’année en trombe avec des arrivées de français en progression de 11% par rapport à 2016, a ajouté M. Mimi relevant que le début de l’année 2018 s’annonce encore prometteur puisque l’ensemble des prescripteurs français a enregistré une croissance à 2 chiffres sur la fin de la saison hiver 2017-2018 et la saison été 2018.