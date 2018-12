Le Maroc à l’heure de la Journée internationale du migrant

C’est l’expert par excellence en matière de migration et de mobilité humaine. Il est toujours en mouvement entre le Maroc et l’étranger. Il est probablement le chercheur qui a réalisé le plus grand nombre de miles, ce qui lui permet aujourd’hui d’être accueilli comme il faut par plusieurs compagnies aériennes. « Le fait de bouger permet d’élargir les réseaux et de développer de nouvelles perspectives. Ceci d’autant plus qu’on ne peut pas travailler sur la migration en restant dans son coin. La mobilité est quelque chose de primordial et quand on bouge, on relativise les choses et on développe un sentiment d’empathie envers autrui», nous a fait savoir.

En fait, Mohamed Charef est membre associé de plusieurs équipes de recherche, de nombre de réseaux et sociétés géographiques et de moult conseils scientifiques, dont le conseil scientifique du Groupement d'intérêt scientifique (GIS), "Histoire des migrations", Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Paris), etc. Il est également professeur invité dans plusieurs universités étrangères dont celles d’Aix-en-Provence, de Metz, de Saint Joseph à Beyrouth, de Poitiers, de San Antonio au Texas, et l’Université Libre de Bruxelles, entres autre. Il est, également, consultant et expert des questions migratoires auprès du Fonds des Nations unies pour la population, du Conseil de l’Europe, de la Division de la population des Nations unies, du Conseil consultatif des Marocains résidant à l’Etranger…

Mohamed Charef est né à Guercif. Après des études à Rabat, il part en France où il a soutenu une thèse de 3ème cycle à Poitier avant de soutenir une thèse d’Etat à Bruxelles. « A la base, je suis urbaniste, mais faute d’encadrant pour ma thèse sur la production de logements par les travailleurs marocains, j’ai été obligé de suivre des études de géographie », se souvient-il. Et la migration ? « Elle a été un pur fruit du hasard. Un jour, un ami m’a invité à participer à une marche pour dénoncer les conditions des migrants détenus au centre de rétention d'Arenc (Marseille) et c’est là que j’ai découvert l’importance de la thématique de la migration. Par la suite, le même ami m’a demandé de dispenser bénévolement des cours de soutien aux enfants des migrants résidant dans les quartiers Nord de Marseille. Et c’est à partir de ce moment là que j’ai commencé à défendre les droits des migrants, et même après, et en tant qu’urbaniste, je me suis trouvé confronté au sujet de la migration via la question du logement dans la ville de Beausoleil où j’ai contribué à la construction d’un foyer pour les immigrés et où l’on a organisé nombre d’activités de lutte contre le racisme. Le même engagement pour la migration m’a suivi à Paris et après en tant que chercheur ». Et c’est dans la ville d’Agadir que cet engagement allait continuer à égrener ses jours. Une ville qui a tellement plu à Mohamed Charef qu’il n’a jamais voulu la quitter. « J’ai visité cette ville en tant que touriste et elle m’a beaucoup plu et, très vite, j’en suis tombé amoureux», s’est-il confié avant de poursuivre : « J’ai décidé d’y résider malgré le fait que je gagnais dix fois plus en France qu’au Maroc. Je me rappelle que j’ai travaillé au service civil avec un salaire de 2.000 DH alors que mon salaire en France se situait avoisinait les 17.500 francs. Mais, sincèrement, j’étais heureux dans cette ville et je n’ai jamais voulu aller ailleurs malgré les offres alléchantes qui m’ont été faites ».

Mohamed Charef a intégré la Fac des lettres et des sciences humaines d’Agadir en 1989 et c’est à partir de cette date qu’il a mis en place un premier groupe de recherche avant de créer l’Observatoire régional des migrations : Espaces et sociétés (ORMES) . «Le moment fondateur est un colloque organisé en novembre 1997 intitulé « Les immigrés femmes et les retraites : les oubliés de la migration internationale ». Il y a eu trop d’axes, beaucoup de participants, de chercheurs, de personnalités marquantes, de militants associatifs. Ce fut donc le grand départ pour la mise en place d’un Master en migration, l’école doctorale et ainsi de suite… », nous a-t-il affirmé.

Hicham Rachadi du Gadem (Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants), pense que le parcours de vie de Mohamed Charef explique ses positionnements politiques. « Il a beaucoup vécu à l’étranger et beaucoup souffert de la discrimination. Il a choisi le Maroc inutile, ce qui lui a permis d’avoir plus de recul et de développer un autre regard sur les gens, les politiques, les trajectoires. Son statut en tant que président de la Commission régionale des droits de l’Homme d’Agadir a beaucoup joué dans son implication dans les questions migratoires», a-t-il avancé.

A l’Université Ibnou Zohr d’Agadir, Mohamed Charef a réussi à mettre en place des équipes de recherche constituées de jeunes chercheurs et d’étudiants en Master. Pour lui, la recherche scientifique est une expérience collective. « Travailler seul ressemble à un travail de « missionnaire », a-t-il ironisé. Il faut former des jeunes pour assurer la relève ». Une mission qu’il estime avoir bien menée. « La relève est déjà là et je ne veux pas citer de noms. Mais, il y a des jeunes de l’ORMES qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont dynamiques au niveau national ou au niveau du monde arabe ». Abdellatif Mâroufi, chercheur en immigration et spécialiste du vieillissement des Marocains du monde, estime que Charef est l’un des rares enseignants à mettre en avant ses étudiants. « Il a formé une génération de chercheurs et assume bien son rôle de chercheur qui transcende le cercle de la production scientifique pour rayonner aussi sur l’encadrement des étudiants», a-t-il souligné. «L’une des spécificités de Charef est sa capacité à mobiliser ses étudiants (Master ou doctorat) et à les faire travailler. Il t’invite à une activité et tu trouves que ce sont ses propres étudiants qui font tout et lui il se contente de les encadrer de loin », note El Kiber Atouf, socio-historien et enseignant-chercheur à l'Université Ibn Zohr-Agadir.

Roméo Gbaguidi, chercheur à l’université de Nebrija en Espagne et ancien étudiant de Charef, se souvient d’un professeur brillant, au grand cœur, modeste et d’un abord facile. « Ce qui m’a frappé chez Charef, c’est son humilité et sa capacité à mettre les gens à l’aise », nous a-t-il confié.

Mohamed Charef pense que la recherche scientifique sur la migration ronronne au Maroc. Il estime qu’il y a des profils qui se répètent et qu’il y a un déficit patent en matière de travail en réseau de la part des chercheurs marocains. « Il y a eu des tentatives de coordination dans ce sens à Agadir, à Rabat et ailleurs, mais elles n’ont pas abouti. Aujourd’hui, il y a une plateforme de chercheurs qui couvre l’ensemble du Maroc, mais il faut aborder des thématiques récentes qui collent à la réalité migratoire qui bouge beaucoup et qui est très dynamique. Et cela demande des discussions, des rencontres, des séminaires, notamment avec des chercheurs venus d’ailleurs », constate Charef. Et de poursuivre : « Quand j’ai commencé, il n’y avait pratiquement pas de chercheurs marocains. Quand j’étais jeune, j’avais présenté mon sujet de recherche sur la migration internationale à un professeur de l’université de Rabat et il m’avait répondu sèchement : est-ce que cela constitue un sujet de recherche ! Aujourd’hui, il y a de plus en plus de chercheurs marocains qui sont soit installés au Maroc ou qui travaillent depuis l’étranger comme Chadia Arab ou Hassan Boussta».

Pour Hicham Rachidi, Charef est plus qu’un chercheur. Il est un fin observateur de la condition humaine au-delà de la problématique de la mobilité transnationale. «C’est un curieux à la page. Il suit les dossiers et il a toujours l’information qu’il faut. Et ce n’est pas par hasard qu’il est devenu la tête pensante d’El Yazami sur les questions migratoires».