Le MCO s’offre le CAYB

Le Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est imposé (3-1) à domicile face au Youssoufia de Berrechid (CAYB), en match comptant pour la sixième journée du Botola Pro D1 de football, disputé lundi au stade d'Honneur à Oujda. Les locaux ont ouvert le score à la 24è minute de jeu sur un but de Youssef El Omari avant que Mehdi Neghmi ne double la mise en seconde période (51è).

Les hommes d'Abdelhak Benchikha vont ensuite creuser l'écart grâce à un but de Karim El Hani (60è). Cinq minutes plus tard, Mouhcine Nassiri a réduit le score mais n'a pas empêché la défaite des siens.

Au terme de cette rencontre, le MCO est désormais leader du classement avec un total de 10 points ex aequo avec le Moghreb de Tétouan.

Pour sa part, le Youssoufia se place provisoirement à la 7è position avec un point, aux côtés du Hassania d'Agadir et du Raja de Béni Mellal, mais avec deux matches en moins, contre le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger, comptant pour les troisième et quatrième journées.

A souligner que pour le compte de cette journée, le MAT, leader, affrontera, aujourd’hui à partir de 15 heures au stade Saniet Rmel, l’équipe de l’Olympique de Safi.

Hormis le match MCO-CAYB, trois autres rencontres ont été disputées jusqu’ici. En ouverture de cette manche, la RCAZ avait surclassé le RCOZ par 2 à 0, alors que le RBM et le FUS s’étaient neutralisés, deux partout. Quant au match qui a opposé au Complexe Moulay Abdellah à Rabat l’ASFAR au DHJ, il s’est soldé en faveur de l’équipe doukkalie par 3 à 1.

Les matches OCK-WAC, Raja-HUSA et RSB-IRT ont été reportés à une date ultérieure.

A propos de la mise à jour, après la rencontre RCAZ-RCA (2ème journée), trois matches sont programmés aujourd’hui. Pour le compte de la troisième journée, le HUSA jouera l’ASFAR au Grand stade d’Agadir et le WAC donnera la réplique à l’IRT au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Le troisième match mettra aux prises la RSB et le RCOZ (2ème journée), confrontation prévue à 19 heures au stade municipal de Berkane.