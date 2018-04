Le MCO espère continuer sur sa lancée au dépens de l’USK

Les trois premiers du classement, le CAYB, le MCO et le RBM qui se disputent les deux places du bonheur seront, à chacun sa bonne fortune, de sortie ce dimanche. C’est ainsi que les intraitables Harizis iront à Sidi Moumen tâter du crampon d’un client qui joue sa survie en D2, le RB en l’occurrence. Les banlieusards, premiers relégables, n’ont d’autre choix que la victoire lors des deux derniers matchs et devront espérer un faux pas de leurs adversaires directs, la JSKT qui n’est juste qu’à une longueur et qui accueille l’ASS mais, surtout leur compagnon de route, le WST qui, lui aussi baignant dans une mélasse semblable, recevra lors de cette avant-dernière journée un autre prétendant, le RBM.

Ces chocs des extrêmes pourraient en coûter aux uns comme aux autres et les luttes pour le maintien comme pour l’accession devraient très certainement en pâtir car, forcément, un lascar ou deux devraient en profiter.

A ce propos et pour le haut, le MCO qui occupe la seconde place du classement voyagera à Rabat pour y jouer tranquille et sans pression des Cherradis de l’USK biens douillets dans le ventre mou du classement. Les Oujdis, de ces trois candidats à la montée chez l’élite, semblent être les mieux placés du moins sur le papier. Mais encore faudra-t-il se débarrasser des Kacémis jamais autant imprévisibles qu’en cette fin de championnat.

Le premier non relégable, même si à égalité de points avec le RB, le Widad de Témara, semble dans le cas de figure de cette fin de saison le moins loti des trois infortunés d’autant plus que lors de l’ultime journée samedi prochain, il devra aller se faire voir du côté de Berrechid.

Brrr. En attendant,il n’a donc qu’à s’en tenir à sa première option de survie, à savoir passer outre les Mellalis. Ces derniers et qui en ratant le coche face au CAYB le week-end dernier (1-1) ne sont pas prêts à faire la moindre concession et s’accrocheront mordicus aux derniers espoirs de récupérer une seconde place égarée au profit du MCO. C’est du pareil au même pour le leader, le CAYB qui, face au RB dans un derby explosif, n’a d’autre choix que de chercher la victoire tout comme son vis-à-vis d’ailleurs. Ça promet !

La JSKT, autre client menacé par la relégation, devrait classer son dossier définitivement à la faveur d’une victoire face aux Slaouis. En effet, l’ASS, dégagée de toute pression, ne semble pas en mesure de freiner l’ardeur des Tadlaouis en quête absolue d’un succès et donc plus motivés.

L’USMO, déjà condamnée, s’exhibera une dernière fois sur ses terres face au KAC.

Les rencontres restantes, IZK-CJBG, OD-MAS et WAF-JSM comptent si l’on veut pour beurre. Bon spectacle !