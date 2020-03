Le MCO aux commandes de la Botola

Le MCO s'est imposé à domicile face à l'Ittihad de Tanger (1-0) et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1, en match comptant pour la 20è journée, disputé samedi soir au stade d'Honneur d'Oujda.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de Noah Sadaoui sur penalty à la 55è minute, qui permet aux Oujdis de décrocher les trois précieux points de la partie. Au terme de cette victoire, la neuvième de la saison, le Mouloudia s'offre provisoirement la première marche du podium avec 34 points, suivi du Wydad de Casablanca (2è, 33 pts) et du FUS de Rabat (3è, 32 pts) qui a remporté, plus tôt dans la journée, le derby de la capitale aux dépens de l'AS FAR.

Pour sa part, l'Ittihad de Tanger, qui a encaissé sa dixième défaite de la saison, est avant-dernier avec un total de 15 unités. Comme précité, le FUS a surclassé, au complexe Prince Moulay Abdellah l’ASFAR, par 2 à 1. Dès la 11è minute, les Militaires ont ouvert le score par l'intermédiaire de Mohammed Fikri, avant que le Camerounais Jean-Joseph Kombous ne remette les pendules à l'heure (50è). A 20 minutes de la fin, les Fussistes ont pris l'avantage grâce au but d'Ayoub Skouma qui a transformé un penalty obtenu à la 67è minute, permettant aux siens de décrocher les trois précieux points de la victoire. L'AS FAR qui a encaissé la septième défaite de la saison, occupe la cinquième position avec 30 points.

Vendredi, le MAT a battu, à domicile, le CAYB par 2 à 0 grâce aux réalisations de Sissoko (21è) et El Youssoufi (51è). Au classement, le MAT est 7è avec 28 points, alors que le CAYB est 9è avec 24 pts. Dimanche, deux matches devaient opposer l’OCK au DHJ et le Raja de Béni Mellal au RCOZ, sachant que cette manche a été tronquée de trois rencontres, à savoir RCA-OCS, RCAZ-HUSA et RSB-WAC.