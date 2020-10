Le MAT se sépare de Zoran Manojlović

Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé que son entraîneur serbe Zoran Manojlovi a présenté sa démission, lundi, pour des raisons "personnelles". L’entraîneur serbe "a justifié par des raisons purement personnelles sa décision", a précisé l'administration du MAT dans un communiqué publié sur le site web du club, notant que Manojlovi "a exprimé son admiration pour l’équipe et salué le traitement favorable qui lui a été réservé par toutes les composantes du club". Le bureau dirigeant de l'équipe a ainsi décidé de commencer à chercher un successeur à l'entraîneur démissionnaire le plus tôt possible. Moghreb de Tétouan avait annoncé, en septembre dernier, la signature d'un contrat avec Zoran Manojlovi pour occuper la fonction de superviseur général de l'équipe durant les matchs restants de la Botola Pro D1 au titre de la saison 2019- 2020, puis le poste d'entraîneur de l'équipe pour la saison sportive 2020-2021. Zoran Manojlovi a entamé sa carrière d'entraîneur au CD Trofense, avant d'entraîner l'équipe d’Al Ahly Bahreïn avec laquelle il a remporté la coupe du Bahreïn de football. Il a ensuite rebondi à l'Angola où il a entraîné des équipes comme Premiero de Agosto, Sagrada ou encore Kabuscorp SC. Il a également eu une expérience dans la Botola Pro avec le Wydad de Casablanca au début de la saison 2019-2020, qu'il a quitté après son élimination lors de la Coupe Mohammed VI des clubs champions.