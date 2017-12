Le MAT s’enfonce, le RAC s’en tire à bon compte

Fortunes diverses pour les mal barrés du concours. Si le RAC est parvenu à s’en tirer à bon compte, ce n’est point le cas pour le MAT qui a concédé, mercredi à domicile, sa neuvième défaite de la saison devant l’IRT, et ce, pour le compte de la 14ème journée du championnat national de football, Botola Pro D1-Maroc Telecom.

Le retour au bercail, au stade Saniet Rmel s’entend, n’a pas stoppé la série de déconvenues du MAT défait par le rival tangérois sur la courte marque de 1 à 0. Une défaite qui a compromis davantage la situation de la formation tétouanaise qui, après quatorze manches, n’arrive pas à quitter l’inconfortable fauteuil de lanterne rouge avec un maigre butin ne dépassant pas les six unités, soit cinq longueurs de retard sur le premier relégable, le Racing de Casablanca.

Celui-ci est en droit de se targuer de sa bonne opération, en s’offrant l’OCK aux ultimes souffles de la partie de la plus belle des manières, sur un joli retourné de Mohcine Khayati. Une bouffée d’oxygène donc pour les protégés de Youssef Rossi qui auront fort à faire ce samedi, en héritant du Raja pour le dernier match de la phase aller.

A propos des Verts, ils se sont inclinés à Oujda devant la Renaissance de Berkane qui s’est ressaisie après deux défaites de rang. Victoire par 1 à 0 qui permet à la RSB de se hisser provisoirement au 8ème rang, contrairement au Raja qui chute d’un poste pour se retrouver troisième.

Ce match a vu le retour d’Issam Erraki qui s’en est pris au comité dirigeant du Raja, l’appelant à laisser les joueurs et le staff technique travailler tranquillement, ne manquant pas de saluer le public rajaoui qui a toujours été derrière le club.

Par ailleurs, le Chabab Rif d’Al Hoceima a de nouveau confirmé après avoir surclassé dans ses bases le KACM par 1 à 0, tout comme le RCOZ qui s’est contenté du strict minimum (1-0) face au CAK, coaché désormais par le revenant Kamal Zouaghi.

Quant au derby de la capitale entre l’AS FAR et le FUS, il s’est soldé sur un nul blanc, sachant que cette journée devait être bouclée hier par la tenue de deux rencontres devant opposer le WAC à l’OCS et le DHJ au HUSA.

Pour ce qui est de la 15ème journée, elle sera étalée sur le week-end, avec cinq matches prévus samedi, à savoir IRT-CRA, KACM-RSB, Raja-RAC, OCK-ASFAR et FUS-RCOZ. Quant au programme dominical, il se décline comme suit : CAK-WAC, OCS-DHJ et HUSA-MAT.

Il convient de rappeler que les championnats D1 et D2 feront relâche pour une longue trêve hivernale, dictée cette année par la tenue au Maroc du CHAN 2018 dont les phases finales sont prévues entre le 14 janvier et le 4 février 2018.

Ainsi pour le championnat de première division, la trêve s’étalera du 1er janvier au 6 février prochains, alors que pour le concours de la D2, le repos des clubs coïncidera avec la période allant du 27 courant jusqu’au 20 janvier.

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) n’a pas manqué de préciser l’éventualité de la programmation des matches en retard au cours de la trêve hivernale.