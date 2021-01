Le MAT officialise l’ arrivée de l'entraîneur Younes Belahmar

L prévues ". e Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé, mardi, avoir signé un contrat avec l'ancien joueur du club, Younes Belahmar, pour prendre les commandes de l'équipe, succédant à l'entraîneur espagnol Juan José Maqueda, qui s'était séparé de lui d'un commun accord, après les modestes résultats obtenus depuis le lancement de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le club a souligné, dans un communiqué publié sur son site officiel, que le choix porté sur Younes Belahmer, qui sera présenté officiellement le 13 janvier, intervient suite à l'examen parle comité technique du club du curriculum vitae de nombre d'entraîneurs nationaux et étrangers, qui ont exprimé leur volonté d'entraîner l'équipe, et ce conformément aux critères fixés parle bureau dirigeant, qui s'inscrivent en droite ligne avec sa stratégie et ses objectifs concernant le staff technique.



Né en 1961 à Tétouan, Younes Belhamer avait auparavant entraîné plusieurs clubs de la ligue espagnole de football de 2è division "B", a fait savoir la même source, relevant qu'il est titulaire de plusieurs diplômes d'entraînement reconnus aux niveaux national et international, dont le dernier est le diplôme d'entraîneur professionnel de l'Union européenne des associations de football (UEFA Pro). Le MAT occupe la 9è place du classement de la Botola ProD1 "Inwi" de football, au terme de la 5è journée, après avoir remporté un match, contre trois matchs nuls et une seule défaite.



Le Moghreb de Tétouan a, par ailleurs, validé son billet pour le prochain tour de la Coupe du Trône aux dépens du FUS de Rabat au terme d'une séance de tirs au but (5-3) lors des 16ès de finale. Au tour suivant, il croisera le fer avec Chabab Khénifra.