Le MAT fixe la date de son Assemblée générale

Le Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé qu'il tiendra son Assemblée générale ordinaire le 21 juillet.



"Le MAT, section football, informe les membres adhérents du club et ses supporters qu'il a été décidé de tenir l'Assemblée générale ordinaire pour la saison sportive 2022/23 le 21 juillet, afin de présenter le bilan de la saison écoulée", a indiqué un communiqué du club de la Colombe blanche.



Après les travaux de cette assemblée, une assemblée générale extraordinaire se tiendra pour la présentation de la démission du président et des membres du bureau dirigeant de la gestion des affaires du club.

"La prochaine étape nécessite la fédération des efforts de tous les acteurs sportifs et économiques, et des supporters du MAT", a noté la même source.



La direction du club a appelé à la mobilisation collective pour un nouveau départ prometteur, en droite ligne avec les ambitions des supporters de la formation tétouanaise, afin de dessiner les contours d'un projet sportif intégré visant à renouer avec la gloire d'antan, précisant que les informations concernant l'heure et le lieu de la tenue de cette assemblée seront communiquées ultérieurement.