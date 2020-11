Le MAS renforce son effectif

Le MAS, qui jouera la saison 2020- 2021 en première division de la Botola Pro de football, poursuit le renforcement de son effectif par des joueurs en mesure d’aider l’équipe à gagner en compétitivité. Six joueurs viennent, en effet, de rejoindre l’équipe, a indiqué le MAS sur sa page Facebook. Il s’agit de l’attaquant Abderrahim Makrane et du gardien de but Aymane Majid en provenance du Fus de Rabat, pour trois saisons, de l’arrière gauche Souhail Ichou (deux saisons/Renaissance sportive de Berkane), du milieu de terrain Haytham Aina (deux saisons/ Youssoufia de Berrchid), du défenseur Youssef Akardoum (deux saisons/Difaa d'El Jadida) et de l’arrière droit Mohamed Hmami (deux saisons), qui a joué auparavant pour l’Ittihad de Tanger, le KAC de Kénitra et le DHJ. Le club a également annoncé la prolongation du contrat de son milieu offensif Khadrouf Abdeladim pour la saison 2020-2021, ainsi que de ceux de sept autres joueurs pour trois saisons supplémentaires. Il s’agit de Hamza Al Aichaoui, Hamza Al Janati, Nabil Marmouq, Hamza Bouih, Salahedine Ouali Alami, Bilal Oudghiri et Youssef Rmili. Sur décision du staff technique, conduit par Abdellatif Jrindou, cinq joueurs de l’équipe espoirs ont été intégrés à l’équipe première, en l’occurrence Redouane Mnioui, Zakaria Hilal, Khalid Baba, Oussama Amine et Zakariae Touinssi. Après quatre ans d’absence de la D1, le MAS a validé son ticket lors de la dernière journée de la Botola Pro D2.